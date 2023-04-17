Свердловчане выбирают благоустройство

В России 15 апреля стартовало онлайн-голосование за выбор первоочередных объектов для благоустройства в 2024 году. В Свердловской области в этом году участие в отборе принимают 55 муниципалитетов. Голосование организовано в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».



Отдать свой голос за один из предложенных объектов можно будет до 31 мая включительно. В выборе площадок для реконструкции участвуют не только города региона, но и все населенные пункты области с численностью жителей от 20 тыс. человек. Минимальный возраст допущенных к голосованию горожан — 14 лет.



Впервые всероссийское рейтинговое онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов благоустройства прошло в 2021 году. Его участниками стало более 10 млн россиян, в том числе свыше 550 тыс. уральцев. В 2022 году, видя реальные результаты реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в голосовании приняли участие уже более 703 тыс. свердловчан. В этом году за первые два дня голосования свой выбор сделали уже более 40 тыс. жителей Среднего Урала.



Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к жителям региона с призывом активно участвовать в выборе объектов благоустройства в своих населенных пунктах. Он подчеркнул, что каждый голос в этом проекте имеет большое значение.



«Свердловская область вновь присоединяется к голосованию за объекты благоустройства. В этом году в проекте участвуют 149 общественных территорий в 55 муниципалитетах нашего региона. Их жители сами могут решить, где и какие пространства будут преобразовываться в первую очередь. Ведь средства на благоустройство получат те площадки, за которые будет отдано больше всего голосов. Уральцы всегда активно участвуют в онлайн-голосовании и знают, что от их выбора многое зависит. Ведь с 2018 года благодаря большой вовлеченности жителей региона у нас благоустроено 1,9 тыс. самых разных объектов. Это парки, скверы, набережные, дворы», — сказал Евгений Куйвашев.







Отдать свой голос за один из представленных в списке муниципалитетов объектов можно, следуя инструкции на странице проекта 66.gorodsreda.ru, а также на портале «Госуслуги» в разделе «Общественное голосование».



Жители Свердловской области также могут обратиться за помощью к волонтерам нацпроекта. Более 2,5 тыс. добровольцев в специальной брендированной одежде во время голосования будут находиться в крупных торговых центрах, парках, скверах и других местах массового пребывания жителей.



В Екатеринбурге в этом году на выбор горожан представлены пять общественных пространств: парк имени В. П. Чкалова, парк имени 50-летия ВЛКСМ, летний парк «Уралмаш», сквер на улице Титова и парк имени Ф. Энгельса.



Глава Екатеринбурга Алексей Орлов напомнил жителям города, что благодаря их активности в прошлые годы в уральской столице уже обновили ряд значимых объектов.



«Именно мнение общественности является единственным аргументом для областных и федеральных властей, на какой объект выделять средства, и выделять ли вообще. Так что именно благодаря активности горожан Екатеринбург с 2018 года получил 913,5 млн. руб. На эти средства была построена набережная Исети от Малышева до Куйбышева, преобразились сквер у здания Оперного театра, парк «Зеленая роща», парк XXII Партсъезда, болотистая пустошь начала превращаться в Преображенский парк. В этом году продолжаются работы по благоустройству парка «Солнечные аллеи» в микрорайоне Солнечный», — напомнил градоначальник.



Стоит отметить, что горожане уже активно принимают участие в голосовании. По данным на 19 апреля, свои голоса за объекты для первоочередного благоустройства в 2024 году отдали уже более 18 тыс. екатеринбуржцев. Лидирующие позиции среди предпочтений горожан занимают летний парк «Уралмаш» в Орджоникидзевском районе, парк им. Чкалова в Чкаловском районе и парк имени 50-летия ВЛКСМ в Ленинском районе. На последних местах — парк имени Ф. Энгельса в Октябрьском районе и сквер по ул. Титова в Чкаловском районе.



Напомним, что в прошлом и позапрошлом году в число победителей вошли две очереди Преображенского парка в Академическом районе. Первая очередь была благоустроена в конце ноября прошлого года. В ближайшее время начнутся работы по благоустройству второй очереди общественного пространства, за которую в прошлом году проголосовало 123 тыс. екатеринбуржцев.