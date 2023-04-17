УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Статьи
Вчера, 13:07

Свердловчане выбирают благоустройство

В России 15 апреля стартовало онлайн-голосование за выбор первоочередных объектов для благоустройства в 2024 году. В Свердловской области в этом году участие в отборе принимают 55 муниципалитетов. Голосование организовано в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Отдать свой голос за один из предложенных объектов можно будет до 31 мая включительно. В выборе площадок для реконструкции участвуют не только города региона, но и все населенные пункты области с численностью жителей от 20 тыс. человек. Минимальный возраст допущенных к голосованию горожан — 14 лет.

Впервые всероссийское рейтинговое онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов благоустройства прошло в 2021 году. Его участниками стало более 10 млн россиян, в том числе свыше 550 тыс. уральцев. В 2022 году, видя реальные результаты реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в голосовании приняли участие уже более 703 тыс. свердловчан. В этом году за первые два дня голосования свой выбор сделали уже более 40 тыс. жителей Среднего Урала.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к жителям региона с призывом активно участвовать в выборе объектов благоустройства в своих населенных пунктах. Он подчеркнул, что каждый голос в этом проекте имеет большое значение.

«Свердловская область вновь присоединяется к голосованию за объекты благоустройства. В этом году в проекте участвуют 149 общественных территорий в 55 муниципалитетах нашего региона. Их жители сами могут решить, где и какие пространства будут преобразовываться в первую очередь. Ведь средства на благоустройство получат те площадки, за которые будет отдано больше всего голосов. Уральцы всегда активно участвуют в онлайн-голосовании и знают, что от их выбора многое зависит. Ведь с 2018 года благодаря большой вовлеченности жителей региона у нас благоустроено 1,9 тыс. самых разных объектов. Это парки, скверы, набережные, дворы», — сказал Евгений Куйвашев.

Свердловчане выбирают благоустройство

Отдать свой голос за один из представленных в списке муниципалитетов объектов можно, следуя инструкции на странице проекта 66.gorodsreda.ru, а также на портале «Госуслуги» в разделе «Общественное голосование».

Жители Свердловской области также могут обратиться за помощью к волонтерам нацпроекта. Более 2,5 тыс. добровольцев в специальной брендированной одежде во время голосования будут находиться в крупных торговых центрах, парках, скверах и других местах массового пребывания жителей.

В Екатеринбурге в этом году на выбор горожан представлены пять общественных пространств: парк имени В. П. Чкалова, парк имени 50-летия ВЛКСМ, летний парк «Уралмаш», сквер на улице Титова и парк имени Ф. Энгельса.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов напомнил жителям города, что благодаря их активности в прошлые годы в уральской столице уже обновили ряд значимых объектов.

«Именно мнение общественности является единственным аргументом для областных и федеральных властей, на какой объект выделять средства, и выделять ли вообще. Так что именно благодаря активности горожан Екатеринбург с 2018 года получил 913,5 млн. руб. На эти средства была построена набережная Исети от Малышева до Куйбышева, преобразились сквер у здания Оперного театра, парк «Зеленая роща», парк XXII Партсъезда, болотистая пустошь начала превращаться в Преображенский парк. В этом году продолжаются работы по благоустройству парка «Солнечные аллеи» в микрорайоне Солнечный», — напомнил градоначальник.

Стоит отметить, что горожане уже активно принимают участие в голосовании. По данным на 19 апреля, свои голоса за объекты для первоочередного благоустройства в 2024 году отдали уже более 18 тыс. екатеринбуржцев. Лидирующие позиции среди предпочтений горожан занимают летний парк «Уралмаш» в Орджоникидзевском районе, парк им. Чкалова в Чкаловском районе и парк имени 50-летия ВЛКСМ в Ленинском районе. На последних местах — парк имени Ф. Энгельса в Октябрьском районе и сквер по ул. Титова в Чкаловском районе.

Напомним, что в прошлом и позапрошлом году в число победителей вошли две очереди Преображенского парка в Академическом районе. Первая очередь была благоустроена в конце ноября прошлого года. В ближайшее время начнутся работы по благоустройству второй очереди общественного пространства, за которую в прошлом году проголосовало 123 тыс. екатеринбуржцев.

Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
17.04.2023 Более 40 тыс. свердловчан проголосовали за объекты для благоустройства в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. Более 40 тыс. жителей Свердловской области приняли участие во всероссийском ...

17.04.2023 В Екатеринбурге стартовало голосование по благоустройству парков

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. В Екатеринбурге стартовало голосование, в рамках которого можно выбрать, какой ...

04.05.2022 Преображенский парк лидирует в голосовании по выбору объектов благоустройства в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2022. В голосовании по выбору объектов благоустройства в Екатеринбурге приняли участие уже 52 ...

19.04.2022 В голосовании по выбору объектов благоустройства в Екатеринбурге уже приняли участие более 5,5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2022. В Екатеринбурге продолжается голосование по выбору объектов благоустройства в рамках ...

07.04.2022 В Екатеринбурге на следующей неделе начнется голосование за благоустройство объектов в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2022. В Екатеринбурге с 15 апреля стартует голосование по выбору объектов благоустройства в ...

Популярные новости
07.04.2023В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.120.03.2023В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о незаконном привлечении 23 млн рублей дольщиков для строительства ЖК «Да Винчи»31.03.2023Депутаты гордумы Екатеринбурга обсудили перспективы строительства образовательных учреждений в Академическом районе07.04.2023Книга «Занимательная история предпринимательства на Урале» была представлена в креативном кластере «Домна»24.03.2023В России на полгода продлили запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам
Архив новостей
Апрель 2023 (441)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18