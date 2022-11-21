Преображение продолжается

В Академическом районе Екатеринбурга состоялось открытие первой очереди Преображенского парка. Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов провел приемку работ и отметил, что обновленный парк уже в ближайшее время станет центром притяжения для горожан.



«Мы занимаемся этим объектом уже второй год. На данный момент завершены работы по благоустройству первой очереди парка. Здесь сделали освещение, проложили тропиночную сеть, поставили скамейки и урны, высадили деревья. На данный момент результат работ — это скорее промежуточный итог. Но уже вырисовывается проект огромного парка, который в ближайшие годы станет местом отдыха не только для жителей района, но и для всего города», — сказал Алексей Бубнов.







Преображенский парк выделяется своими масштабами и перспективами развития. Девелопер района (АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», входит в ГК «КОРТРОС») на территории 49,5 га с нуля создал абсолютно новое общественное пространство. В нем уже сформирована необходимая стартовая инфраструктура: создан многоуровневый ландшафт с перепадами высот, вело-пешеходный маршрут для прогулок, плотина и благоустроенная набережная реки Патрушиха, зоны для активного отдыха детей и взрослых, смотровые площадки.



На территории парка проводятся общегородские праздники и фестивали, строится ледовый городок, организуются крещенские купания, масленичные гуляния и другие массовые мероприятия. Зимой в Преображенском парке действует крупнейший в регионе каток на открытом водоеме.



В 2021 году парк в Академическом стал лидером российского голосования по выбору общественной территории для первоочередного благоустройства. Суммарно за концепции Преображенского парка, которые представили на суд жителей Екатеринбурга, проголосовало 77 тыс. 689 человек.







Летом 2021 года главный девелопер и основатель района передал парк в ведение городской администрации — уже полтора года он является муниципальным объектом.



Первый этап благоустройства Преображенского парка в Академическом районе начался в марте. Площадь участка, на котором проводились работы, составила 15,68 га. Благоустройство проходило в рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС).



На церемонии открытия первой очереди парка генеральный директор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов отметил, что благодаря реализованному проекту первая очередь парка приобрела завершенный вид.



«Парк приобрел тот вид, в котором он сейчас находится, благодаря совместным усилиям академчан, правительству Свердловской области и администрации города. Раньше этой территории немного не хватало лоска: освещения, окультуренных дорожек, мест для отдыха. Сейчас это все появилось. И мы насладимся плодами той работы, которая была проведена. Зимой здесь можно будет кататься на лыжах и коньках. Летом деревья покроются листьями, зазеленеет газон, и мы увидим наш парк в новых красках. Сегодняшнее открытие — подтверждение того, что мечты в Академическом сбываются. Мы долго мечтали об этом событии, и вот оно наступило», — сказал Сергей Ланцов.







Заместитель председателя комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга Виктор Юровицкий в день открытия провел экскурсию по обновленному парковому пространству для всех желающих. Он рассказал о планировке парка, об особенностях организации зон освещения и принципах, по которым в парке были проложены дорожки.



«По диагонали парка проложена заасфальтированная дорожка, которая позволит в любую погоду передвигаться от жилых районов к реке. На остальной части парка поперечные тропинки выполнены в естественном покрытии. При этом на основной диагональной дорожке парка, ведущей в гору, размещены скамеечки. Променад выполнен с нормативными уклонами, обеспечивающими движение для маломобильных групп граждан», — подчеркнул зампредседателя комитета благоустройства города.



Виктор Юровицкий также рассказал, что в первой очереди парка помимо обычных скамеек появились популярные среди горожан скамьи-качели и шезлонги. При этом часть мест для отдыха на склоне, обращенном в сторону реки, выполнена в виде трибун, чтобы в дальнейшем здесь можно было наблюдать за соревнованиями на теннисных кортах, которые сейчас строятся в рамках подготовки к значимым спортивным мероприятиям.







Заместитель председателя комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга подчеркнул, что уже весной в парке зазеленеют новые газоны, и академчане в полной мере смогут оценить крупномерные деревья, которые появились здесь поздней осенью. По словам специалистов по благоустройству, все это вкупе позволит Преображенскому парку стать жемчужиной зеленого каркаса.

Девелопер, с самого начала строительства создающий зеленый каркас района, не намерен останавливаться на достигнутом и продолжит работать над совершенствованием территории.



Алексей Бубнов сказал, что на сегодняшний день власти Екатеринбурга совместно с главным девелопером района, который основал Преображенский парк, прорабатывают планы по благоустройству второй и третьей очередей территории. Напомним, что вторая очередь благоустройства парка набрала на голосовании 2022 года более 123 тыс. голосов.



«Мы представим концепцию второй и третьей очереди главе Екатеринбурга, а затем она будет направлена на рассмотрение гордумы. Исходя из их решений будут решаться вопросы финансирования», — добавил Алексей Бубнов.







На сегодняшний день уже начато проектирование и рассматриваются возможности финансирования работ. Первые мероприятия стартуют в ближайшие месяцы. Обновленный Преображенский парк станет еще одним подарком горожанам к 300-летию Екатеринбурга, которое будет праздноваться в 2023 году.