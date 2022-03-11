Преображение идет по плану

В Преображенском парке, расположенном в Академическом районе Екатеринбурга, строители продолжают работы по благоустройству территории: здесь частично готовы пешеходные дорожки, установлены скамейки, смонтирована система освещения. Кроме того, рабочие высадили на территории парка хвойные крупномеры. Все работы первой очереди парка будут завершены в 2023 году.







Летом 2021 года парк был передан застройщиком городу: уже более года он является муниципальным объектом. К моменту передачи парка в ведение администрации Екатеринбурга на этой территории уже была обустроена инфраструктура. Ведущий девелопер района — АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») — с нуля организовал здесь общественное пространство на территории 49,5 га. Здесь были созданы многоуровневый ландшафт с перепадами высот, вело-пешеходный маршрут для прогулок, плотина и благоустроенная набережная реки Патрушиха, зоны для активного отдыха детей и взрослых, смотровые площадки.



Благоустройство первой очереди Преображенского парка проводится по результатам рейтингового голосования в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Суммарно за концепцию Преображенского парка, которая была представлена на суд жителей Екатеринбурга в прошлом году, проголосовало 77 тыс. 689 человек.







Концепцию развития рекреационного пространства, дизайн-проект и рабочую документацию по заказу АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» выполнило архитектурное бюро ARCHINFORM. Концепция основана в том числе на результатах социологических исследований. Больше всего горожане пожелали видеть Преображенский парк в качестве места для тихого отдыха и прогулок, в котором есть зоны для спортивных семейных развлечений и детских игр.



Первый этап благоустройства начался в марте этого года. Площадь участка, на котором идут работы, составляет 15,68 га, он расположен в границах проспект Сахарова — улица Чкалова — река Патрушиха — улица Мехренцева.



На сегодняшний день все работы идут в соответствии с графиком. Планируется, что в следующем году в парке высадят сотню голубых елей и яблоневый сад. Это будут крупные деревья, которых так не хватает району. Также здесь завершат обустройство велодорожек, сделают детские площадки и спокойные зоны отдыха для взрослых.







Преображенский парк — популярное место отдыха для жителей Академического района. Доказательством тому стала вторая подряд победа во всероссийском рейтинговом голосовании за парки и скверы, которые благоустроят в 2023 году. За благоустройство второй очереди парка в восьмом районе Екатеринбурга весной этого года проголосовало рекордное количество уральцев — 120 тыс. человек. Это самый высокий показатель не только в столице Урала, но и по всей стране. Победа позволит привлечь необходимые средства из бюджетов всех уровней для благоустройства второй очереди Преображенского парка — на территории от улицы Мехренцева до улицы Вильгельма де Геннина.







Благодаря планомерной работе по облагораживанию территории обе очереди парка создадут единую зону отдыха для жителей нового района.



«У парка есть концепция, мы ее уже выставляли горожанам на обсуждение — должна получиться единая парковая зона. Думаю, что от концепции мы отступать не будем, парк располагается вдоль реки Патрушихи, он и сейчас имеет возможности парковой зоны, просто она не благоустроена до конца — нет возможности посидеть на скамейках, нет игровых зон, площадок, где можно с детьми погулять. Надеюсь, в этом году мы начнем проектировать вторую очередь Преображенского парка. Проектное решение будем выставлять на обсуждение, чтобы горожане могли посмотреть и что-то дополнить, сказать, что не нравится», — отметила председатель комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова.







В настоящий момент по второй очереди строительства парка ведется активная стадия проектно-изыскательских работ. Специалисты провели оценку основных трассировок велосипедных и пешеходных дорожек, зонирования парка, расположения видовых зон, а также конфигурацию площадки для проведения массовых мероприятий. Особое внимание было уделено обеспечению безбарьерного доступа для маломобильных групп граждан на территорию обновленного парка в Академическом районе.







Работы по итогам голосования, победу в котором Преображенский парк одержал этой весной, начнутся в 2023 году.



Отметим, что Преображенский парк — уникальное общественное пространство. Он олицетворяет уральские горы в миниатюре, где в первой очереди представлен Южный Урал, во второй — Северный. В проекте, разработанном по инициативе ведущего девелопера района — АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», разные климатические зоны будут обозначены разными породами зеленых насаждений: северные — хвойные, южные — лиственные. Это будет не только рекреационная зона для семейного отдыха, но и место, где жители смогут узнать историю родного края.



Фото предоставлены пресс-службой АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»