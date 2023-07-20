Благоустройство: итоги и планы

В Екатеринбурге в ходе заседания постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию подвели промежуточные итоги реализации программы «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС).Председатель городского комитета благоустройства Тамара Благодаткова рассказала, что с 2018 по 2022 год в ходе проекта «Формирование современной городской среды в Екатеринбурге на 2018-2027 годы» было реализовано 10 мероприятий по повышению комфортности общественных пространств. Общий объем финансирования составил более 1 млрд 124 млн руб. В рамках проекта были проведены благоустройство набережной Исети от улицы Малышева до улицы Куйбышева, обустройство сквера у здания Оперного театра, парка «Зеленая роща» и парка XXII Партсъезда, выполнен первый этап благоустройства Преображенского парка. Общий объем финансирования из бюджетов разных уровней составил более 824 млн руб.Кроме этого, в ходе подготовки к празднованию 300-летия Екатеринбурга и Фестиваля университетского спорта в 2023 году завершен масштабный объект «Солнечные аллеи» в микрорайоне Солнечный. На территории 2 га было выполнено масштабное озеленение — посажено 293 дерева и более 19 тыс. кустарников.Начальник городского управления жилищного и коммунального хозяйства Александр Брагин, в свою очередь, рассказал, что в 2023 году в уральской столице было благоустроено семь дворовых территорий. На эти цели было выделено более 135 млн руб. из бюджетов разных уровней. В 2024 году поданы заявки на благоустройство 17 дворовых территорий, на которое планируется выделить порядка 296 млн руб. Всего с 2017 по 2023 год в Екатеринбурге обустроили 174 дворовые территории. Общая стоимость работ составила 1 млрд 306 млн руб.Председатель комитета по строительству горадминистрации Алексей Корюков рассказал, что в рамках ФКГС в текущем году были проведены ремонт улицы Пушкина и модернизация систем освещения на данном участке, благоустройство Исторического сквера, сквера имени А.С. Попова, сквера Писателей Урала. Также за счет муниципального бюджета благоустроен сквер по улице Опалихинской. К Всероссийскому форуму городов трудовой доблести «Рубеж победы», прошедшему в Екатеринбурге в июне 2023 года, возведена стела «Город трудовой доблести». В 2024 году планируется обустроить территорию Литературного квартала в квадрате улиц Пролетарской, Первомайской, Царской и сквера ЮНЕСКО.Особое внимание Тамара Благодаткова уделила реализации масштабного проекта по созданию Преображенского парка. Напомним, что в июле 2023 года стартовал второй этап благоустройства этой локации. Полтора года назад здесь проходили работы по обновлению территории половины пространства — от улицы Чкалова до Мехренцева. Теперь ведется благоустройство участка от улицы Мехренцева до Вильгельма де Геннина.В парке появится больше деревьев: здесь посадят ели, кедры, березы, груши, яблони и ивы. Пешеходные зоны будут обновлены — их сделают из нескольких видов покрытия, в том числе из гравия, асфальта, грунтовки и плитки. Также строители проложат дорожки до храма и здания будущей администрации района.У существующей плотины пешеходную часть расширят и превратят в площадь для проведения районных праздников. Всего планируется благоустроить свыше 15 га парка. Также здесь появится подсветка вдоль набережной реки и на входе в парк. Все работы будут завершены к 1 июня 2025 года.Добавим, что в 2022 году за развитие и благоустройство парка по федеральной программе проголосовало свыше 120 тыс. человек. Этот результат стал самым высоким показателем не только в Екатеринбурге, но и в России. Благодаря активности жителей место отдыха одержало победу во всероссийском рейтинговом голосовании за парки и скверы, которые должны быть благоустроены в 2023 году.Нужно отметить, что Преображенский парк является одним из крупнейших в России: его общая площадь составляет почти 50 га. Минувшей зимой он занял второе место по популярности среди новогодних площадок Екатеринбурга. Также этот парк выступает второй по значимости локацией для празднования Дня города. Помимо этого, парк в Академическом стал главной площадкой для проведения «Лыжни России» и других значимых спортивных мероприятий.Проекты реконструкции были выполнены по заказу ведущего застройщика района — АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). На территории парка девелопер с нуля создал новое общественное пространство, где заранее была продумана и сформирована необходимая стартовая инфраструктура: созданы многоуровневый ландшафт с перепадами высот до 10 м, вело-пешеходные маршруты, плотина и благоустроенная набережная реки Патрушиха, зоны для активного отдыха детей и взрослых, смотровые площадки, скульптуры и арт-объекты.Напомним, что в целях определения приоритетных объектов первоочередного благоустройства в 2024 году весной этого года было проведено рейтинговое голосование, в котором приняло участие более 140 тыс. горожан. Наибольшее количество голосов набрал летний парк «Уралмаш»: в его пользу высказались 85 тыс. 378 горожан, что составило 61% от общего числа голосов. Кроме этого, власти города планируют в следующем году провести благоустройство сквера по улице Титова, который не набрал достаточного количества голосов для участия в федеральной программе, однако, по мнению администрации города, имеет большое значение для комфортного отдыха горожан из окрестных домов, а потому его реконструкцию также включили в планы на 2024 год.