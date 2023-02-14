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В Екатеринбурге на благоустройство 7 дворовых территорий в текущем году потратили более 135 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2023. В 2023 году в уральской столице было благоустроено семь дворовых территорий в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды в Екатеринбурге на 2018-2027 годы» (ФКГС). На эти цели было выделено более 135 млн руб. из бюджетов разных уровней. Об этом рассказал в ходе заседания постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию начальник городского управления жилищного и коммунального хозяйства Александр Брагин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Он также сообщил, что в 2024 году поданы заявки на благоустройство 17 дворовых территорий, на которое планируется выделить порядка 296 млн руб. Всего с 2017 по 2023 год в Екатеринбурге обустроили 174 дворовые территории. Общая стоимость работ составила 1 млрд 306 млн руб.

Председатель комитета по строительству горадминистрации Алексей Корюков рассказал, что в рамках ФКГС в текущем году также были проведены ремонт улицы Пушкина и модернизация систем освещения на данном участке, благоустройство Исторического сквера, сквера имени А.С. Попова, сквера Писателей Урала. Кроме того, за счет муниципального бюджета благоустроен сквер по улице Опалихинской. К Всероссийскому форуму городов трудовой доблести «Рубеж победы», прошедшему в Екатеринбурге в июне 2023 года, возведена стела «Город трудовой доблести». В 2024 году планируется обустроить территорию Литературного квартала в квадрате улиц Пролетарской, Первомайской, Царской и сквера ЮНЕСКО.

Председатель комитета благоустройства горадминистрации Тамара Благодаткова, в свою очередь, рассказала, что с 2018 по 2022 год в уральской столице было реализовано 10 мероприятий по благоустройству общественных пространств. Общий объем финансирования составил более 1 млрд 124 млн руб. В рамках федерального проекта были проведены благоустройство набережной Исети от улицы Малышева до улицы Куйбышева, обустройство сквера у здания Оперного театра, парка «Зеленая роща» и парка ХХII Партсъезда, выполнен первый этап благоустройства Преображенского парка. Общий объем финансирования из бюджетов разных уровней составил более 824 млн руб.

В ходе подготовки к празднованию 300-летия Екатеринбурга и Фестиваля университетского спорта в 2023 году завершен масштабный объект «Солнечные аллеи» в микрорайоне Солнечный. На территории 2 га было выполнено масштабное озеленение — посажено 293 дерева и более 19 тыс. кустарников.
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