Через тернии к паркам

Фото из соцсетей руководителя Центра авторских экскурсий «Екбгуляем» и Школы авторских маршрутов Дмитрия Москвина

Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

Изображение предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Изображение предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

В течение последних лет в Екатеринбурге поэтапно реализуется программа реновации городских парков. Зеленые площадки, многие из которых не видели серьезных изменений с советских времен, преображаются одна за другой. На место запустения и давно не асфальтированные дорожки среди старых аварийных деревьев приходят современные архитектурные и планировочные решения, максимально адаптированные под нужды современных горожан. Но процесс этот постоянно сталкивается с неожиданным препятствием в лице местных жителей, раз за разом выступающих против любых изменений в привычных им пространствах. И хотя опыт всех последних лет показывает, что после реновации городские парки становятся намного лучше, чем были, протестующих это не останавливает.Напомним, что ситуация с парками в Екатеринбурге начала меняться с 2019 года, когда стали происходить масштабные работы по реконструкции городских рекреационных пространств.Тогда ситуация в уральской столице стала меняться благодаря объединенным усилиям федеральных и городских властей. Подобного опыта работы у инициаторов проекта не было, однако было желание сделать зеленые зоны города комфортными, удобными и безопасными для всех горожан, включая детей, а также для домашних питомцев.Первой ласточкой на этом пути стала реновация сквера за Оперным театром. Проект предусматривал комплексную реконструкцию запущенного пространства, установку светильников, ремонт малых архитектурных форм, создание амфитеатра, реновацию системы прогулочных дорожек и создание условий для движения колясок и велосипедистов, а также работу с растениями — замену старых и больных деревьев на новые и высадку декоративного кустарника.Проект сразу же столкнулся с валом критики. Наряду со вполне здравыми замечаниями со стороны специалистов, многие из которых впоследствии были учтены, появились и многочисленные требования прекратить реконструкцию и оставить сквер в «первозданном виде». В социальных сетях и СМИ стали появляться публикации от лица общественников и местных жителей, выступавших за прекращение любых работ под самыми разными предлогами. Например, высказывались переживания за птиц, которым будет неуютно спать при постоянном освещении в парке.Тем не менее проект был реализован, выявленные при его проведении недостатки были постепенно устранены (в том числе и путем еженедельных посещений сквера представителями городской администрации вместе с журналистами и представителями подрядчиков). Сегодня сквер является одним из символов уральской столицы и постоянной точкой притяжения как отдыхающих екатеринбуржцев, так и гостей города. Сегодня критики проекта не слышно.Первым по-настоящему масштабным проектом по реновации городского парка стала «Зеленая роща». На территории площадью 24 га была запланирована комплексная реконструкция, в ходе которой должно было быть убрано 314 аварийных деревьев, а взамен высажено 1,6 тыс. елей, сосен, яблонь, берез, и 4 тыс. кустарников. Также проект предусматривал установку 170 светильников, укладку 11 тыс. кв. м. тротуара и 1,5 тыс. кв. м. беговых дорожек. Проект реализовывался в 2019-2020 годах.Уже на начальном этапе работ подрядчики столкнулись с недовольством горожан, которых, по их заверениям, и так все устраивало. Парк, постепенно превращающийся в дикие заросли, вызывал ностальгию, все проекты по его облагораживанию воспринимались в штыки. Против реконструкции рощи проводились пикеты, митинги и сборы подписей под разнообразными петициями и обращениями во все возможные органы власти. На отдельные акции протеста выходили десятки местных жителей. Свое мнение — как правило, резко отрицательное — высказывали урбанисты, экологи и общественники. В социальных сетях и СМИ была развернута кампания, ставившая целью убедить читателей, что в результате реконструкции парк будет буквально уничтожен.Чтобы разрешать постоянно возникающие конфликты, власти Екатеринбурга стали создавать ранее не существовавшие технологии взаимодействия с общественностью. Был наработан первый опыт создания диалога в обсуждении формирования городских пространств, ведь парк — это общественное место, он благоустраивается и обслуживается за бюджетный счет, и каждый горожанин вправе знать, что в нем происходит. Процесс занял больше года и шел не без проблем.Тем не менее парк был реконструирован и из заросшего пространства превратился в современное место для отдыха с многочисленными зонами, рассчитанными на горожан с различными интересами. На территории парка предусмотрены не только прогулочные дорожки и тропинки, скамейки и лужайки для отдыха, но и несколько детских и спортивных площадок, а также одна из немногих в городе специализированная площадка для выгула собак. Сегодня это одна из самых востребованных среди жителей Ленинского района зеленых зон. Критики реализованного проекта больше не слышно.С учетом первого опыта благоустройства и возникших в процессе нюансов в Екатеринбурге приступили к реконструкции следующего большого рекреационного объекта — парка имени XXII Партсъезда за Дворцом молодежи, который к моменту начала работ представлял собой условную совокупность разросшихся деревьев и старых дорожек, в которую вклинивались несколько «долгостроев».Учитывая предыдущий крайне тяжелый опыт общения с недовольной общественностью, городские власти начали реализацию проекта с долгосрочной информационной кампании, в ходе которой не только рассказывали жителям о будущем парка, но и старались собрать мнения горожан о том, что же должно быть реализовано в нем.Несмотря на это проект столкнулся с еще более ожесточенной критикой как со стороны «профессиональных урбанистов», так и со стороны жителей близлежащих элитных новостроек, уже имевших планы по использованию парка в собственных целях, созданию в нем закрытых для остальных горожан территорий. Результатом стали несколько митингов, собиравших сотни участников, традиционные уже сборы подписей и кампании в СМИ и соцсетях. Борьба с неутихающим накалом продолжалась более года.В результате взаимодействия операторам проекта парка удалось выделить из числа протестующих группу жителей, имеющих реальные предложения и претензии к проекту, которые в итоге были в нем учтены. Так, были изменены планировки некоторых зон отдыха, из проекта исключили амфитеатр, расшили прогулочные и спортивные зоны. Новая редакция проекта была размещена в публичном доступе, чтобы горожане могли сверять ход проведения работ с внесенными поправками. Непримиримых противников просто проигнорировали.В итоге обустройство рекреационной зоны в парке разделили на два этапа. Первый завершился осенью 2020 года, к тому времени подрядчик выполнил ремонт аллей, укладку рулонного газона, установил опоры освещения и обустроил пешеходные и велосипедные дорожки. В рамках второго этапа, который стартовал в начале 2021 года, специалисты создали полноценные пространства для прогулок, отдыха и занятий спортом с озеленением территории и установили малые архитектурные формы.Кроме того, в ходе облагораживания территории рабочие убрали 14 деревьев, состояние которых угрожало жизни и здоровью прохожих. Взамен там были высажены 97 новых деревьев и более 1 тыс. кустарников. Также под особым контролем городских властей и общественников было сохранение газонов в парке.Стоит отметить, что работы были спланированы таким образом, чтобы на минимальное время закрывать проход через парк для пешеходов. При этом часть спортивных объектов стала популярна у жителей близлежащих домов еще до официального завершения работ в парке.На протяжении всего процесса реконструкции ход работ в парке имени XXII Партсъезда контролировали общественники. Это позволило городским властям постоянно находиться в диалоге с горожанами и своевременно отвечать на возникающие вопросы неравнодушных граждан, а также принимать конструктивные предложения от активистов. Такой подход позволил и своевременно информировать горожан о том, какие работы и в какой период будут проходить в парке, как облагораживание территории отразится на экологии города, какие варианты отдыха появятся в обновленном пространстве.Подчеркнем, что в ходе реконструкции в парке имени XXII Партсъезда была создана безбарьерная среда, удобная не только для мам с колясками и маломобильных групп горожан, но и для людей с особенностями зрения. Кроме того, в обновленном парке так же, как и в «Зеленой роще», была оборудована современная и отвечающая всем требованиям гигиены площадка для выгула собак.Подтверждением факту, что реконструкция парка имени XXII Партсъезда стала успешной, стало то, что еще до официального открытия объекта на многочисленные игровые площадки в парке начали приходить родители с детьми не только из окрестных домов, но и из соседних районов. А собачья площадка в парке, благодаря грамотному наполнению кинологическими снарядами, стала популярна у активных владельцев собак со всего города. При этом критики реализованного проекта опять-таки практически нет.При благоустройстве первых двух парков в Екатеринбурге можно было наблюдать, как жители сначала выступали против любых работ, заявляя, что их устраивает и то, что есть: старые дорожки, аварийные деревья, отсутствие инфраструктуры и пустые аллеи. А после того, как объекты были модернизированы и введены в эксплуатацию, горожане начали не только активно проводить там время сами, приходя в парк всей семьей с детьми и собаками, но и приглашать друзей и знакомых из других районов города.Эти изменения стали видны и на общегородском уровне. Примером этого могут служить массовые голосования екатеринбуржцев за реновацию парков по федеральной программе.Так, жители Академического района буквально сплотились, чтобы Преображенский парк — один из объектов, предложенных для благоустройства в 2022 году, — набрал наибольшее количество сторонников. Здесь недовольных не было — то ли потому, что горожане увидели, что благоустройство парков приводит к улучшению качества жизни в городе, то ли потому, что Преображенский парк, как и другие, реально нуждался в изменениях. Первая очередь парка победила в голосовании, и в марте 2022 года на площадке появилась первая техника. В 2023 году аналогичная ситуация сложилась в голосовании за парк «Уралмаш», в необходимости реконструкции которого, кажется, уже никто не сомневается.Но не все проекты современной реновации зеленых пространств идут по пути Преображенского и «Уралмаша». Есть еще территории, на которых ситуация скорее напоминает первые годы реализации «Зеленой рощи» и парка имени XXII Партсъезда. Примером может служить 7 квартал Академического района. Сейчас значительная его часть занята дикоросом, который застройщик планирует превратить в современный парк, но встречается с традиционным противодействием недовольных.Первоначальный проект застройки квартала подразумевал вырубку большей части существующих насаждений и сохранение зеленой зоны в размере 6 га. Жители близлежащих домов выступили с критикой этого проекта. Создатели плана реновации зеленых пространств пошли навстречу пожеланиям жильцов и изменили проект. Согласно новому плану, утвержденному администрацией Екатеринбурга, более 50% от территории участка будет отведено под парк, его площадь составит более 16 га, ему будет присвоен официальный статус охраняемой зоны. На оставшейся территории 7 га займут жилые дома, еще 4,9 га — образовательный блок из школы на 1,5 тыс. мест, стадиона и детского сада на 350 мест.При этом благоустраивать эту территорию за свои деньги будет один из ведущих девелоперов Екатеринбурга, и денег налогоплательщиков, уплаченных в городской бюджет, не будет израсходовано ни копейки. Авторы проекта по благоустройству учитывают опыт, наработанный администрацией города по реализации подобных проектов, и первым делом обратились к общественности с просьбой откликнуться, если у ее представителей есть предложения и пожелания по благоустройству березовой рощи.С учетом опыта предыдущих реконструкций к обсуждению проекта были привлечены жители района, а также специалисты — сотрудники УрО РАН, Ботанического сада, представители общественных движений и организаций. Фактически проект разрабатывается вместе с ними. Авторы открыты к диалогу и учитывают пожелания горожан. Для обсуждения созданы дискуссионные площадки (как в интернете, так и в офлайн-формате), идет сбор предложений по наполнению парка функциональными зонами. В соответствии с ними корректируется концепция.Так, по предложению инициативных жителей в нее добавлены туалеты, большой комплекс для выгула и дрессировки собак. На основе пожеланий горожан формируется концепция освещения парка. Ведется дискуссия о месте размещения спортивных площадок, с учетом этого в проекте квартала запланирован большой школьный стадион, которым могут пользоваться и жители всех соседних домов.Несмотря на это проект столкнулся с недовольством со стороны некоторых местных жителей, которые опасаются изменений в привычном квартале и выражают сомнения в том, что проект будет реализован. Многим трудно смириться с переменами (даже позитивными), и они требуют оставить насаждения в существующем виде и никакого благоустройства не проводить.При этом существующее положение в заросшей березняком части квартала трудно назвать удовлетворительным с точки зрения представлений о современном городском рекреационном пространстве. Это даже не запущенный парк, это просто дикорос, через который протоптаны тропы, в дожди превращающиеся в болото, заросший травой, мало похожей на газон, пригодный для пикников или игры в футбол. Картину дополняют больные и упавшие поперек дорожек ветки и целые деревья, следы бесконтрольного выгула домашних животных и старые облупившиеся детские площадки.Впрочем, наблюдатели, следящие за изменениями парков в Екатеринбурге, не сомневаются, что ситуация в 7 квартале будет развиваться по тому же сценарию, что в «Зеленой Роще» или парке имени XXII Партсъезда: после волны критики и недовольства настанет время сотрудничества проектировщиков с теми из жителей, кто готов вносить рациональные предложения, а вслед за ним — и реализация проекта по созданию современного парка со спортивными и рекреационными зонами, разделенными для разных возрастов и интересов, велодорожками, светильниками, новыми интересными растениями и тематическими площадками. После чего критика будет забыта, а парк станет местом притяжения всего района.