Второй этап преображения

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

В Академическом районе Екатеринбурга стартовал второй этап благоустройства Преображенского парка. Год назад здесь проходили работы по обновлению территории половины пространства — от улицы Чкалова до Мехренцева. Теперь будет преображен участок от улицы Мехренцева до Вильгельма де Геннина. На сегодняшний день строители приступили к подготовке почвы для реконструкции, которая завершится к 1 июня 2025 года.В парке появится больше деревьев: здесь посадят ели, кедры, березы, груши, яблони и ивы. Пешеходные зоны будут обновлены — их сделают из нескольких видов покрытия, в том числе из гравия, асфальта, грунтовки и плитки. Также строители проложат дорожки до храма и здания будущей администрации района.У существующей плотины пешеходную часть расширят и превратят в площадь для проведения районных праздников. Всего планируется благоустроить свыше 15 га парка. Также здесь появится подсветка вдоль набережной реки и на входе в парк.Добавим, что в 2022 году за развитие и благоустройство парка по федеральной программе проголосовало свыше 120 тыс. человек. Этот результат стал самым высоким показателем не только в Екатеринбурге, но и в России. Благодаря активности жителей место отдыха одержало победу во всероссийском рейтинговом голосовании за парки и скверы, которые должны быть благоустроены в 2023 году.Нужно отметить, что Преображенский парк является одним из крупнейших в России: его общая площадь составляет почти 50 га. С самого начала проекта комплексного освоения территории «Академический» застройщик целенаправленно создает в районе зеленый каркас, увенчанный Преображенским парком.Добавим, что минувшей зимой Преображенский парк занял второе место по популярности среди новогодних площадок Екатеринбурга. Также он выступает второй по значимости локацией для празднования Дня города. Помимо этого, парк в Академическом стал главной площадкой для проведения «Лыжни России» и других значимых спортивных мероприятий.Проекты реконструкции были выполнены по заказу ведущего застройщика района — АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). На территории парка девелопер с нуля создал новое общественное пространство, где заранее была продумана и сформирована необходимая стартовая инфраструктура: создан многоуровневый ландшафт с перепадами высот до 10 м, вело-пешеходные маршруты, плотина и благоустроенная набережная реки Патрушиха, зоны для активного отдыха детей и взрослых, смотровые площадки, скульптуры и арт-объекты.Отметим, что в Преображенском парке находятся такие крупные спортивные объекты, как Дворец дзюдо и Академия тенниса, где в августе пройдут соревнования Международного фестиваля университетского спорта.