В Екатеринбурге продолжается голосование за объекты благоустройства на 2025 год

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. В Екатеринбурге продолжается голосование за городские пространства, которые будут благоустроены в 2025 году. В ходе голосования жителям столицы Урала нужно выбрать одну из восьми городских площадок, среди которых и вторая очередь второго этапа Преображенского парка.
«Сегодня в каждом уголке нашей страны россияне участвуют в голосовании, связанном с их будущим: от их выбора, зависит, насколько в комфортном и красивом месте они будут проводить свое свободное время. Участие в формирование городской среды важно для каждого любителя своей «малой родины», особенно если речь идет о его родном районе. Я прошу своих соседей по Академическому району и тех, кто живет в других частях нашего города, принять участие в выборе территории и отдать свой голос Преображенскому парку, где проходят массовые культурные или спортивные мероприятия, которые посещают гости из других уголков Екатеринбурга и даже из других городов Свердловской области», — цитирует пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») председателя совета директоров компании — основателя восьмого района Екатеринбурга Виктора Киселева.
На сегодня за объекты благоустройства свой голос отдала лишь 61 тыс. человек. Чтобы по программе «Формирование комфортной городской среды» Екатеринбург получил средства из госказны, необходимо набрать 380 тыс. голосов.
Сделать свой выбор можно на сайте «Городская среда»
, через портал «Госуслуги»
или с помощью волонтеров. Добровольцев в форме с символикой проекта можно встретить в парках — участниках программы ФКГС, торговых центрах и на улицах города. Голосование продлится до 30 апреля.
Напомним, что Преображенский парк уже два раза становился победителем в голосовании среди других общественных пространств Екатеринбурга. На федеральные средства здесь благоустроена первая очередь, в июле 2023 года стартовал
второй этап модернизации этой локации.
Проекты реконструкции были выполнены по заказу ведущего застройщика района АО СЗ «РСГ-Академическое. На территории парка девелопер с нуля создал новое общественное пространство, где заранее была продумана и сформирована необходимая стартовая инфраструктура: созданы многоуровневый ландшафт с перепадами высот до 10 м, вело-пешеходные маршруты, плотина и благоустроенная набережная реки Патрушиха, зоны для активного отдыха детей и взрослых, смотровые площадки, скульптуры и арт-объекты.