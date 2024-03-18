В Екатеринбурге продолжается голосование за объекты благоустройства на 2025 год

Материалы по теме

В Екатеринбурге началось голосование за объекты для благоустройства в 2025 году

В Екатеринбурге началось голосование за объекты для благоустройства в 2025 году в рамках федерального проекта ...

В Екатеринбурге началось голосование за объекты для благоустройства в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. В Екатеринбурге началось голосование за объекты для благоустройства в 2025 году в ...

Второй этап преображения

В Академическом районе Екатеринбурга началось благоустройство II очереди Преображенского парка ...

Парки побеждают

В Екатеринбурге завершается голосование за выбор объектов для благоустройства в 2023 году ...

Преображенский парк в Академическом районе Екатеринбурга стал лидером общероссийского голосования по благоустройству территорий

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2021. Преображенский парк в Академическом районе Екатеринбурга стал победителем ...