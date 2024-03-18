Свердловчане выбирают благоустройство

В Свердловской области подходит к концу первая неделя голосования за общественные территории, которые будут благоустроены в регионе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в следующем году. Свой голос за понравившиеся объекты отдали уже почти 300 тыс. свердловчан. Голосование будет проходить с 15 марта по 30 апреля 2024 года. Итоги будут опубликованы на портале проекта «Формирование комфортной городской среды». Общественные территории, набравшие наибольшее количество голосов, благоустроят уже в 2025 году.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к жителям региона с призывом активно участвовать в выборе объектов благоустройства в своих населенных пунктах. Он подчеркнул, что каждый голос в этом проекте имеет большое значение.
«Свердловская область вновь присоединяется к голосованию за объекты благоустройства. В этом году в проекте участвуют 168 общественных территорий в муниципалитетах нашего региона. Их жители сами могут решить, где и какие пространства будут преобразовываться в первую очередь. Ведь средства на благоустройство получат те площадки, за которые будет отдано больше всего голосов. Уральцы всегда активно участвуют в онлайн-голосовании и знают, что от их выбора многое зависит. Ведь с 2018 года благодаря большой вовлеченности жителей региона у нас благоустроено почти 2 тыс. самых разных объектов. Это парки, скверы, набережные, дворы», — сказал Евгений Куйвашев.
Голосование проходит в онлайн-формате на сайте 66.gorodsreda.ru
, а также на портале «Госуслуги» в разделе «Общественное голосование».
Жители Свердловской области также могут обратиться за помощью к волонтерам нацпроекта. Несколько тысяч добровольцев в специальной брендированной одежде во время голосования будут находиться в крупных торговых центрах, парках, скверах и других местах массового пребывания жителей.
«Старт голосования в регионе начался с очень хорошей активности жителей. Но не стоит откладывать со своим выбором. Хочу напомнить и обратить особое внимание на то, что состоявшимся голосование признается только в том случае, если в целом по муниципалитету участниками кампании стало не менее 30% жителей старше 14 лет. Это главное условие. И только в этом случае можно рассчитывать на финансовую поддержку из федерального и областного бюджетов для обустройства площадок-победителей», — рассказал министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.
На сегодняшний день больше 30% жителей проголосовали в Михайловском муниципальном образовании, Новолялинском городском округе, Невьянском городском округе. Еще в трех других территориях — Верхнем Тагиле, Горноуральском городском округе, Верхней Туре — свои голоса отдали более 26% жителей.
Напомним, что в 2023 году в Свердловской области в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» было благоустроено всего 60 объектов.
Так, специалисты завершили комплексное благоустройство парка «Солнечные аллеи» в Екатеринбурге. Небольшие квартальные парки и зеленые пешеходные зоны здесь связали единой сетью весь район и сформировали места для отдыха и прогулок. Кроме того, в зеленую зону были вписаны детские площадки. На территории было высажено около 300 деревьев, более 10 тыс. кустарников, свыше 5,3 тыс. растений и более 4,4 тыс. цветников, которые для формирования комфортного пространства были высажены в несколько ярусов. В парке появились деревянные шезлонги и более 100 скамеек, были обустроены места для велопарковок и колясок. За проект благоустройства этой общественной территории отдали свои голоса порядка 70 тыс. жителей Екатеринбурга.
Помимо этого, в городском округе Пелым был завершен проект по благоустройству общественной территории «Площадь Солнца». При поддержке губернатора Евгения Куйвашева на участке, который ранее был заболочен, появилась современная общественная территория. Общая стоимость работ составила 26,5 млн руб. Сейчас «Площадь Солнца» включает в себя три зоны: главную площадку, спортивную, а также площадку для волейбола и баскетбола. Всю благоустроенную территорию охватывает беговая дорожка с бесшовным резиновым покрытием. Также здесь появились зеленые зоны.
В Краснотурьинске строители провели благоустройство «Тихомировского парка», который был разбит более 60 лет назад. Работы по модернизации пространства проходили в три этапа с 2021 года. Общая стоимость проекта составила более 90,6 млн руб. В парке появились гранитные аллеи, тропинки, обновлено асфальтовое покрытие, высажены деревья и кустарники. Территория была разделена на зоны тихого и активного отдыха, также отдельно были обустроены площадки для детей и занятий спортом.
Стоит добавить, что в 2023 году Свердловская область заняла первое место среди других регионов РФ во всероссийском голосовании за объекты благоустройства по абсолютному числу отданных голосов и вошла в топ-5 по числу проголосовавших на портале «Госуслуги». Свои голоса за объекты благоустройства отдали свыше 816 тыс. свердловчан. В общей сложности на выбор жителей было представлено 149 площадок.Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области