Урал проголосует за красоту

28 января 2024 года на Среднем Урале закончился сбор предложений за объекты, которые будут благоустроены в 2025 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На основании предложений свердловчан 1 февраля 2024 года будет сформирован список площадок под благоустройство, который выставят на рейтинговое голосование.По словам министра энергетики и ЖКЖ Свердловской области Николая Смирнова, каждый год активность свердловчан в данном направлении все растет. Так, в 2022 году проголосовали чуть более 703 тыс. уральцев, в 2023 году — 816 тыс., а в 2024 году их может оказаться больше на 25-30%. Н. Смирнов предположил, что проголосует около 1 млн человек. Напомним, что принять участие в голосовании смогут граждане старше 14 лет из населенных пунктов, где живет более 20 тыс. человек. В Свердловской области таких муниципалитетов 55.«При этом традиционно наибольшую активность показывают малые города. И это логично: в небольших муниципалитетах каждая благоустроенная общественная территория является объектом, которым пользуются практически все жители города. Они наглядно видят, как работает программа и количество проголосовавших с каждым годом становится все больше», — цитирует министра департамент информполитики Свердловской области.По его словам, активно в голосовании показали себя жители Волчанска (около 70% населения). Также много голосов фиксируется от граждан из Верхнего Тагила, Верхней Туры, Талицы и Верхотурья.В качестве примера Н. Смирнов привел Нижнюю Туру, где за два года парк «Восточный» превратили из безлюдного неосвещенного пустыря в комфортное место отдыха. Работы там начались в 2021 году.«Буквально пару лет назад на месте этого парка был пустырь, заросли, полуразрушенные строения. Теперь благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» у нас появилась современная площадка. Парк имеет несколько километров комфортных пешеходных дорожек, малые архитектурные формы. Он полюбился и взрослым, и детям», — цитирует департамент информполитики региона депутата думы Нижнетуринского городского округа Виталия Мартемьянова. Также в парке есть современная баскетбольная площадка с трибунами для зрителей, комфортные скамейки и детские игровые площадки.Свердловская область принимает участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» с 2018 года. За это время в 59 свердловских муниципалитетах благоустроили более 2 тыс. 500 общественных территорий. В 2023 году — 60 объектов.Также закончился сбор предложений от жителей Екатеринбурга по поводу подлежащих благоустройству объектов в 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС), который осуществляется по нацпроекту «Жилье и городская среда». На официальном портале администрации Екатеринбурга или на портале «Госуслуги» можно было оставить свою идею, а также проголосовать за предложения.«В сборе предложений приняли участие более 9 тысяч человек. Наиболее активно себя проявил Чкаловский район — свое мнение высказали почти 2 тысячи его жителей», — рассказал заместитель председателя комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Виктор Юровицкий.По итогам голосования администрация Екатеринбурга сформировала список из восьми (по количеству районов Екатеринбурга) территорий, которые начнут благоустраивать в 2025 году в рамках ФКГС. В него вошли вторая очередь второго этапа благоустройства Преображенского парка (за нее отдали голоса 1,3 тыс. человек), бульвар на ул. Посадской (334 голоса), парк «7 ключей» (387 голосов), парк «Основинский» (890 голосов), парк 50-летия ВЛКСМ (1 тыс. голосов), парк 50-летия Советской власти (Метеогорка) (201 голос), бульвар по ул. Культуры (274 голоса), Солнечные аллеи (1 тыс. голосов).С 15 марта по 30 апреля 2024 года на портале «Госуслуги» пройдет рейтинговое голосование. Екатеринбуржцы смогут посмотреть эскизы и выбрать подлежащую благоустройству территорию. В. Юровицкий отметил, что в 2025 году в список кандидатов на благоустройство будет включен парк-стадион «Химмаш», так как в этом году горожане предлагали его к благоустройству чаще всего.К слову, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2023 году было завершено благоустройство парка «Солнечные аллеи» в микрорайоне Солнечный. Там было высажено 300 деревьев, более 10 тыс. кустарников, свыше 5,3 тыс. растений и более 4,4 тыс. цветников. В парке появилось более 100 скамеек и деревянные шезлонги, там обустроили велопарковки, места под детские коляски и детские игровые площадки.