В Академическом районе Екатеринбурга сдана первая очередь Преображенского парка

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2022. В Академическом районе Екатеринбурга сегодня состоялось открытие первой очереди Преображенского парка. Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов провел приемку работ и пообещал, что власти города и впредь будут уделять внимание этому объекту.



«Мы занимаемся этим объектом уже второй год. На данный момент завершены работы по благоустройству первой очереди парка. Здесь сделали освещение, проложили тропиночную сеть, поставили скамейки и урны, высадили деревья. Но здесь есть еще над чем поработать, дополнить это пространство. Это мы сейчас обсудили с застройщиком и руководством Академического района. На данный момент результат работ — это скорее промежуточный итог. Но уже вырисовывается проект огромного парка, который в ближайшие годы станет местом отдыха не только для жителей района, но и для всего города», — сказал Алексей Бубнов.







Замглавы города также рассказал, что сейчас власти Екатеринбурга совместно с главным девелопером района, который основал Преображенский парк и занимается его обустройством, разрабатывают планы по благоустройству второй и третьей очередей территории. На сегодняшний день уже начато проектирование и рассматриваются возможности финансирования работ. Первые мероприятия начнутся уже в следующем году.



«Мы представим концепцию второй и третьей очереди главе Екатеринбурга, а затем она будет направлена на рассмотрение Гордумы. Исходя из их решений будут решаться вопросы финансирования», — добавил Алексей Бубнов.



Напомним, что первая очередь Преображенского парка в Академическом в 2021 году стала лидером российского голосования по выбору общественной территории для первоочередного благоустройства. Суммарно за концепции Преображенского парка, которые представили на суд жителей Екатеринбурга, проголосовало 77 тыс. 689 человек.



Вторая очередь парка набрала на голосовании 2022 года более 123 тыс. голосов.



Отметим, что власти Екатеринбурга планомерно решают вопросы благоустройства в городе, уделяя особое внимание зонам отдыха уральцев. Так, в конце октября комиссия по рассмотрению вопросов градостроительной деятельности и землепользования администрации города утвердила решение, которое позволит благоустроить еще одну общественную территорию уральской столицы. Речь идет о масштабной реконструкции Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени В.В. Маяковского, которая затронет всю инфраструктуру зеленой зоны. Реконструкция парка может стать очередным подарком горожанам к 300-летию Екатеринбурга.