Благоустройство для хвостатых

Власти Екатеринбурга учтут интересы владельцев собак при благоустройстве общественных территорий города. Так, этим летом, ко дню 300-летия уральской столицы, на территории трех городских парков будут отремонтированы специальные площадки для выгула домашних питомцев.







«В Екатеринбурге очень активный и социально ответственный бизнес. Особенно много инициатив приходит сейчас, в преддверии 300-летия города. Одной из них оказалось предложение по ремонту нескольких площадок для выгула собак. Подобных зон в уральской столице не хватает, поэтому при благоустройстве общественных территорий, если позволяет ландшафт, мы обязательно их создаем. Важно понимать, что такие пространства нужны и для воспитания питомцев, и для сокращения количества конфликтов их владельцев с другими горожанами. Поэтому подобные инициативы мы всесторонне поддерживаем», — отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов во время объезда города.



В качестве инвестора выступила сеть зоомагазинов «Заповедник». Специалист по маркетингу и социальным проектам сети зоомагазинов «Заповедник» Мария Сорокина рассказала, что всего в этом году будет отремонтировано три собачьи площадки.



«На данный момент принято решение о трех площадках: в Южном парке, в парке по улице Чкалова и в парке Павлика Морозова. Мы планируем обновить их в срок до конца июля», — рассказала представитель инвестора.







По словам Марии Сорокиной, площадки выбирались исходя из их состояния. Специалисты оценивали степень износа забора, входной группы и снарядов. По итогу были выбраны три локации, где планируется отремонтировать ограждение, установить урны и лавки для владельцев животных, а также заменить или обновить снаряды для занятий. Специалисты также предусмотрят более актуальные входные группы для обновляемых площадок — без зазора под дверью, чтобы с площадки не могли убежать маленькие собаки.



«В первую очередь мы сделаем новые заборы там, где это необходимо, чтобы собаки не могли выбежать за территорию и не потерялись. Обновим снаряды для тренировок, скамейки, урны для отходов и диспенсеры для пакетов. Там, где нет защиты от солнца, поставим тенты. Кроме того, мы сделаем покрытие из песка и частично посеем газон или клевер», — рассказала специалист по маркетингу и социальным проектам сети зоомагазинов «Заповедник».



Оборудование для ремонта площадок будет изготовлено местным производителем — компанией «Урал-Полимер», которая занимается переработкой пластика. Всего на реконструкцию площадок будет потрачено порядка 2 млн руб.



Мария Сорокина подчеркнула, что на всех трех площадках появятся диспенсеры с пакетами для уборки за собаками.



«Мы обязательно установим диспенсеры, чтобы поддерживать в нашем городе культуру ответственного владения животными. Пакеты будем заказывать за свой счет или при поддержке наших поставщиков. Первую партию для трех площадок уже подготовили», — рассказала представитель зоомагазинов.







Она также добавила, что проект реконструкции собачьих площадок специалисты готовили, опираясь на нормы содержания животных, которые есть в Екатеринбурге, при учете требований Российской кинологической федерации (РКФ).



«При проектировании снарядов мы учитывали стандарты РКФ. Но хочу подчеркнуть, что эти площадки все-таки не спортивные. Мы делаем акцент на социализацию собак, на возможность взаимодействовать хозяину со своим питомцем, работать на площадке с собаками любых пород и размеров. В частности, мы снаряды делаем ниже, чем спортивные, шире, чтобы было удобнее и комфортнее собаке. Всю подготовку к проекту мы обсуждали с администрацией города и, конечно, уточняли, какие есть нормы и правила в парках», — добавила Мария Сорокина.



Она также рассказала, что, после того как реконструированные площадки будут введены в эксплуатацию к концу июля, специалисты планируют оценить, как будут приживаться обновления. Если результат будет удовлетворительным, возможно, компания запланирует ремонт и других площадок для выгула собак в Екатеринбурге. Кроме того, Мария Сорокина рассказала, что у сети зоомагазинов «Заповедник» в разработке находится глобальный проект о большом и интересном пространстве для собак и их владельцев.



Напомним, что ранее Алексей Орлов упоминал о необходимости комплексного благоустройства общественных территорий, в том числе зон для выгула домашних питомцев уральцев. Кроме того, градоначальник неоднократно подчеркивал важность сотрудничества муниципалитета и социально ответственного бизнеса в работе по модернизации и развитию столицы Урала.



Добавим, что на сегодняшний день в Екатеринбурге существует 11 площадок для выгула домашних животных в местах общего пользования. В том числе — в Зеленой роще, в парке по улице Чкалова, в парке им. 50-летия ВЛКСМ, в парке им. Чкалова (в границах ул. Патриса Лумумбы и переулков Сухумского и Коллективного). Также есть площадка для выгула по улице Светлореченской (в районе остановки «Контрольная»), в парке Южный по улице Академика Шварца, на улице Металлургов около дома № 46а, в парке им. Павлика Морозова, в парке Камвольного комбината по улице Ферганской, а также в парке Турбомоторного завода. Еще одна площадка для выгула собак появилась в 2021 году в рамках благоустройства территории парка им. XXII Партсъезда.



Информация о данных площадках размещена на официальном сайте екатеринбург.рф.



Рендеры предоставлены пресс-службой сети зоомагазинов «Заповедник»