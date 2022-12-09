Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил программу «Пять шагов для города»

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план реализации программы «Пять шагов для города». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Программа была разработана Государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ, а Екатеринбург присоединился к ней в апреле 2022 года. Она направлена на развитие российских городов по пяти направлениям: жилые районы, экология, тактический урбанизм, городское здоровье и событийные проекты.



В числе мероприятий программы — создание парковых зон, площадок для выгула собак, оборудование контейнерных площадок для раздельного сбора мусора, посадка деревьев, очистка водоемов и их берегов, развитие паблик-арта, организация велозаездов, проведение ярмарок и многое другое.



В Екатеринбурге в рамках «Пяти шагов» реализуется 21 проект. Например, на 2023 год запланированы такие мероприятия, как создание нескольких карманных парков, очистка акваторий реки Исеть, Верх-Исетского, Нижнеисетского и Патрушихинского прудов, помощь в приведении в порядок береговой линии пруда и русла реки Патрушихи в Преображенском парке. Также предполагается организация фестивалей и праздничных мероприятий для горожан, в том числе спортивных, создание экскурсионных маршрутов по всем районам Екатеринбурга.