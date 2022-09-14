Сердечник города

В Екатеринбурге на площадке Государственного музея изобразительных искусств (ГМИ) имени А. С. Пушкина прошла презентация уральской паблик-арт-программы «ЧО». Мероприятия пройдут в столице Среднего Урала уже в четвертый раз, в нынешнем сезоне они будут реализованы к декабрю 2023 года. Организатором события традиционно стала компания-застройщик «Атомстройкомплекс».



«Основной нашей миссией и целью является развитие локального патриотизма, создание связей между жителями и городом, работа с уральской идентичностью, с историей города, регионов и определенных мест. Это уже четвертый сезон паблик-арт-программы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Каждый год мы вовлекаем в работу с городской средой все большее количество людей, от детского до серебряного возраста», — отметил руководитель паблик-арт-программы «ЧО» и креативный директор «Атомстройкомплекса» Никита Харисов.







О концепции рассказала куратор паблик-арт-программы четвертого сезона «ЧО» и директор Музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева. В этом году ключевой темой станет «Передача энергии».



«Этот год лично для меня является большим вызовом, потому что я в последнее время делала не так много арт-проектов. У фестиваля есть определенная матрица, которую я почти не меняла. Она связана с тем, что в рамках программы должно быть создано определенное количество объектов. Как куратор, я поддерживаю связь арт-программы с фестивалями прошлых лет. В этом году темой стала «Передача энергии». Опорой для этой темы послужило название альбома Ильи Кабакова (художник, представитель московского концептуализма. — прим. ред.). Также мне хотелось закрепить коммуникацию Пермь — Екатеринбург в рамках 300-летия этих городов», — сообщила она.



Энергия — это то, что проявляется и накапливается во время значительных событий, также пояснила Н. Аллахвердиева выбор темы. Художники могли достаточно широко интерпретировать тему, сформулированную в сопутствующих тегах: Преображение, Поддержка, Энергия света, Потенциальность, Вектор движения, Любовь, Сила света и др.



Одной из участниц проекта стала Саша Фролова, создающая масштабные воздушные композиции из пластика разных цветов. В своей работе под названием «Цветок» она интерпретировала сюжет, связанный с «Каменным цветком».







Следующей была представлена инсталляция-манифест фестиваля — «Сердечник» Сергея Клещева. Это сердечник трансформаторной будки, по форме совпадающий с буквой «Е». В высоту объект будет достигать порядка 3–5 метров. Автор увидел в нем образ, связанный с техническо-индустриальной спецификой региона, возвращение к концепции локальной идентификации и ассоциации города с сердечником.







Также в программе в виде иллюминационного высказывания продемонстрируют цитату поэта Дмитрия Пригова — «Граждане! Обращение №133. Скажем друг другу: я люблю тебя!». В программе данная фраза призвана отразить контраст между языком власти и языком поэзии и любви. Кроме того, в рамках этого проекта будет организован эпистолярный флэшмоб — жители Екатеринбурга смогут написать на листах признания в любви, указав адрес, и затем это послание бесплатно доставят адресату.



Еще одна работа, «Закат» Петра Страбровского, задействует экран наружного видео, размещенный на здании по адресу: ул. Малышева, 36. Автор заметил, что если смотреть не на экран, а на соседние здания, то создается эффект круглосуточного цветового градиента. Идея заключается в том, чтобы в определенные периоды на экране демонстрировался закат.



Помимо этого, были показаны эксизы и референсы композиций художников Валерия Казаса, Анны Нистратовой, Екатерины Гущиной, Студии ДЭЗ №5, Ульяны Розиной и других авторов.







По словам Н. Харисова, дополнительно реализуются несколько подпроектов публичной программы: районная школа паблик-арта «ЧО» для жителей Уралмаша и Эльмаша, перформативный сплав «По течению», ярмарка уральских художников «Центр передачи энергии», выставка об истории паблик-арта Екатеринбурга, выпуск одежды с брендом 2.0, а также создание виртуального пространства «ЧО».



«История районной школы паблик-арта «ЧО» началась как семейный лагерь во втором сезоне фестиваля. Главная цель нашего проекта — работа с людьми в тех районах, где они проживают. В этот раз мы выбрали Уралмаш и Эльмаш как точку взаимодействия. У нас будет пять проектных мастерских, по итогам которых мы создадим уличный мурал (монументальную живопись. — Прим. ред.), серию малых архитектурных форм и паблик-арт-объект, а также снимем документальный фильм. Все это можно будет увидеть уже на итоговом фестивале-прогулке», — рассказала куратор уральской школы паблик-арта Полина Анисимова.







Напомним, что паблик-арт-программа «ЧО» проходит по инициативе компании «Атомстройкомплекс» уже четвертый год. Так, в 2022 году в Екатеринбурге мероприятие было связано с темой «Вымыслы и промыслы». Тогда на презентации представили разные проекты, в том числе двухметровую голову младенца, частично погруженную в воду. Этот проект предложила арт-группа LKKL. Расположение данной скульптуры в воде было призвано символизировать зарождение новой жизни и взгляд в перспективу будущего.



Изображения предоставлены пресс-службой паблик-арт-программы «ЧО»