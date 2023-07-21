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Совет по развитию общественных пространств Екатеринбурга одобрил концепцию паблик-арт-программы «ЧО» на 2023 год

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. На заседании Совета по развитию общественных пространств города Екатеринбурга руководитель паблик-арт-программы «ЧО» Никита Харисов представил концепцию проекта на текущий год. Мероприятие прошло на площадке креативного кластера «Домна» на улице Вайнера, 16.

Совет по развитию общественных пространств Екатеринбурга одобрил концепцию паблик-арт-программы «ЧО» на 2023 год

Никита Харисов рассказал о проектах, которые уже были реализованы в текущем году. В том числе — театрализованные сплавы по Исети, создание 128-метрового уличного мурала на Эльмаше, проект «Уральская азбука» около библиотеки им. Горького на улице Ильича и проект «Нескучно перейти площадь» у кинотеатра «Заря».

Спикер также представил проекты, которые находятся на стадии реализации.

Совет по развитию общественных пространств Екатеринбурга одобрил концепцию паблик-арт-программы «ЧО» на 2023 год

«Сейчас у нас есть готовые проекты с утвержденными локациями. Один из них — надувной восьмиметровый цветок, который будет располагаться в парке «Бажовские места». Это художественное прочтение «Каменного цветка». Презентация проекта планируется в середине августа. Еще один проект основан на идее превратить медиафасады в объекты искусства и показывать на них по вечерам не рекламу, а, например, закат. Другой проект, подразумевающий участие детей и подростков, — «Честная карта Екатеринбурга». Она была разработана на основе историй, собранных детьми. Эти изображения вскоре появятся на заборе напротив Южного автовокзала по улице 8 Марта», — рассказал Никита Харисов.

Он также представил ряд идей для проектов, которые находятся в работе. Например, скамья для созерцания барельефа, посвященного сказам Бажова, на стене дома на улице Луначарского. Или идея создания объекта «Сердечник».

Совет по развитию общественных пространств Екатеринбурга одобрил концепцию паблик-арт-программы «ЧО» на 2023 год

Участники заседания в целом одобрили концепцию паблик-арт-программы «ЧО» на 2023 год. Для ряда объектов, которые еще находятся на стадии разработки, были высказаны предложения, которые Никита Харисов пообещал учесть.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организатором выступает компания «Атомстройкомплекс» при участии Уральского филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина и АНО «Стандарт 2.0».
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