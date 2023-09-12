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В Екатеринбурге участники Районной школы паблик-арта «ЧО» преобразили площадь перед кинотеатром «Заря»

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2023. В Екатеринбурге благодаря участникам Районной школы паблик-арта «ЧО» и при поддержке «Пространства Заря» преобразилась «площадь сорока урн» на Уралмаше.

В Екатеринбурге участники Районной школы паблик-арта «ЧО» преобразили площадь перед кинотеатром «Заря»
Фото предоставлено пресс-службой паблик-арт-программы «ЧО»

Как сообщает пресс-служба паблик-арт-программы «ЧО», на площади перед кинотеатром «Заря» появились объекты из увеличенного конструктора и игра для детей. При этом отмечается, что их разместили временно.

По словам куратора Районной школы паблик-арта «ЧО» Полины Анисимовой, до этого площадь у кинотеатра «Заря» казалась пустой и неуютной, особенно когда там стояли десятки скамеек и мусорок.

«Это пространство никогда не ассоциировалась у меня с местом, где можно задержаться и провести время. А деятельность, которую начала команда «Пространства Заря» вновь привлекла внимание к этому месту. Кинотеатр превратился в культурный центр, с площади убрали лишние объекты, началась реконструкция здания. Поэтому мы решили, что мастерскую по созданию малых архитектурных форм «Как нескучно перейти площадь» нужно проводить именно здесь», — отмечает она.

В течение лета ребята шести-девяти лет вместе с родителями исследовали площадь у кинотеатра. С кураторской группой «Край» из Перми и архитектором Зульфией Илькаевой из Казани они выбрали объекты, больше всего привлекающие внимание детей. В том числе — фасад кинотеатра, голуби у фонтана, кусты, трубы, мимо проезжающие автобусы.

Вдохновением для ребят стал легендарный детский механический конструктор, выпуском которого в 80-е годы занимался завод им. Калинина. Возникшие благодаря этому идеи дети превратили в скульптуры. А кураторы сохранили формы и силуэты фигур такими, какими их изобразили юные горожане. На следующем этапе участники мастерской придумали увлекательную игру, в ходе которой все желающие смогут гулять по площади между объектами, выполняя разные задания. За счет этого они смогут нескучно ее перейти.

Как отмечает руководитель паблик-арт-программы «ЧО» и креативный директор «Атомстройкомплекса» Никита Харисов, мастерская «Как нескучно перейти площадь» служит отличным инструментом для вовлечения детей в работу с городской средой и историей района.

«Самое главное, что уже в таком маленьком возрасте горожане могут принимать участие в преобразовании родного района. И если хотя бы один ребенок продолжит это делать во взрослом возрасте, то это уже большая победа нашего проекта», — считает он.

Отмечается, что организатором паблик-арт-программы «ЧО» является компания «Атомстройкомплекс». Соорганизаторами выступают Уральский филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина (ГЦСИ Екатеринбург) и АНО «Стандарт 2.0». Проект проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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