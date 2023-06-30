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В Екатеринбурге дети в рамках паблик-арт-программы «ЧО» преобразят площадь перед кинотеатром «Заря»

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. В Екатеринбурге участники новой проектной мастерской от паблик-арт-программы «ЧО» преобразят площадь перед кинотеатром «Заря» на Эльмаше.

Как сообщает пресс-служба паблик-арт-программы, в рамках мероприятия дети вместе с родителями разработают арт-объекты и оформят игровую зону в эстетике детского конструктора.

В мастерской дети и их родители сначала изучат теорию: узнают, что такое город и улица, какими бывают малые архитектурные формы и как сделать место, в котором мы живем, комфортнее и уютнее.

Проводить занятия будет кураторская группа «Край» — команда педагогов, художниц, музейных проектировщиц и кураторов из Перми и Пермского края, работающих на стыке современного искусства, образования и практик соучастия. К ним присоединится архитектор и междисциплинарный художник из Казани Зульфия Илькаева. Она занимается социокультурным программированием территорий, эскизным и рабочим проектированием, исследованием городской и национальной идентичности.

После теории ребята приступят к практике и создадут свои паблик-арт-объекты, вдохновленные историей Эльмаша и эстетикой детского конструктора, который выпускали на заводе имени Калинина (ЗиК). Арт-объекты будут представлены в виде игрового маршрута, который соединяет несколько «деталей». Маршруты будут связаны с личными историями ребят и впечатлениями о жизни на Эльмаше.

По словам куратора публичной программы «ЧО» и мастерских Полины Анисимовой, площадь перед кинотеатром «Заря» — необжитое пространство. «Да, есть скамейки и даже фонтан, но здесь пусто и неуютно. Мы хотим вдохнуть в это место новую жизнь и превратить его в комфортное городское пространство. А неравнодушная команда «Пространства Заря» нам поможет воплотить задуманное и будет ухаживать за площадью».

Уточняется, что лаборатория предназначена для детей пяти-восьми лет в сопровождении родителей. Даты занятий — 8-9 июля и 11-13 августа. Место — «Пространство Заря» (ул. Баумана, 2).

Принять участие в мероприятии можно бесплатно, но количество мест ограничено. Для регистрации нужно заполнить анкету по ссылке.
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