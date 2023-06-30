В Екатеринбурге дети в рамках паблик-арт-программы «ЧО» преобразят площадь перед кинотеатром «Заря»

Организаторы паблик-арт-программы «ЧО» в Екатеринбурге из старых игрушек создадут ресайкл-проект «Надувательство»

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. Организаторы паблик-арт программы «ЧО» 17 и 18 июня проведут для жителей Екатеринбурга ...

Организаторы паблик-арт программы «ЧО» приглашают жителей Екатеринбурга на театрализованные сплавы по Исети

В Екатеринбурге воспитанники школы-интерната распишут 128-метровую стену на Эльмаше в рамках фестиваля «ЧО»

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. В Екатеринбурге 3 июня ученики школы-интерната 11 создадут уличный мурал в рамках ...