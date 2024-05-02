В поисках «Перспективы слов»

Изображение предоставлено пресс-службой паблик-арт-программы «ЧО»

Команда паблик-арт-программы «ЧО», которая проходит в Екатеринбурге с 2020 года по инициативе девелопера «Атомстройкомплекс», представила программу пятого юбилейного сезона.Тема фестиваля, получившая название «Перспектива слов», была вдохновлена творческим наследием genius loci: Эрика Булатова, Б.У. Кашкина, Тимофея Ради и других уральских художников, которые за основу своего творчества взяли наименьшую единицу языка — слово.По итогам сезона художники создадут в столице Урала новые временные и постоянные паблик-арт-объекты, а ученики сезонных мастерских школы паблик-арта в микрорайоне Химмаш продолжат поиски уральской идентичности, которые завершатся в конце лета прогулкой-фестивалем.Также организаторы отмечают, что в этот раз кураторами сезона впервые выступает коллектив — продюсерская платформа «Без центра» — сообщество продюсеров и специалистов в области современного искусства и паблик-арта.По словам организаторов, тема дает свободу интерпретаций, и поэтому основная программа сезона складывается из разнообразных художественных проектов, где на одной стороне спектра будут представлены работы, демонстрирующие формы и специфику восприятия текста в городской среде, а на другой — произведения, посвященные перспективам языка в призме актуальной повестки.«Работы концептуалиста Эрика Булатова часто построены на текстовых образах советской пропаганды в виде лозунгов, предупреждений и побуждающих фраз, разворачивающихся в пространстве, а стиль Тимофея Ради, также, будучи инспирирован советскими лозунгами, зачастую имеет не официальную, а глубоко личную интонацию», — комментируют организаторы фестиваля.Особое место занимают работы старика Б.У. Кашкина, влияние которого до сих пор прослеживается в творчестве ряда уральских авторов.Так, вдохновляясь темой «Перспектива слов» и используя ресурс паблик-арт-программы, кураторская команда «ЧО» в сотрудничестве с издательством «Татлин» и «Музеем Букашкина» попытается вовлечь в новом сезоне горожан в сохранение и актуализацию наследия художника.Свой диалог с городом и его жителями в рамках нового сезона начнут Владимир Абих (Екатеринбург — Санкт-Петербург), Саша Браулов (Санкт-Петербург), Ася Маракулина (Санкт-Петербург — Вена), Безымянная (Екатеринбург), Синий Карандаш (Нижний Новгород), Любовь Шмыкова (Пермь), Please Leave a Review* (*Пожалуйста, оставьте отзыв) (Екатеринбург).Интересно, что «ЧО», впервые объявляя тему сезона, не анонсирует эскизы проектов, планируемых к реализации работ художников, объясняя это тем, что слова и знаки, обладая силой поэтического действия, отодвигают личность автора на второй план и сами говорят с городским пространством.Не менее важной частью программы станет исследование идентичности города через призму его районов. На этот раз предметом исследования станет микрорайон Химмаш, где уже известный формат «Районной школы паблик-арта» пригласит к сотворчеству обитателей микрорайона.Так, созданием паблик-арт-объекта с детьми займется художественное объединение «ГУЙ». Над общественным пространством с местными подростками поработает художник Ян Посадский. Уличный мурал появится по итогу проектной мастерской под кураторством режиссера и художника анимации Ивана Ханжина.Мастерской по созданию аудиоперформанса, посвященного Химмашу, займутся кураторы Сабрина Карабаева и Данила Матросов, а продюсерами выступят Валентина Ануфриева и Елена Возмищева.«ЧО» второй сезон подряд опытным путем пытается проявить перспективы комплексной работы с территорией, трансформирующей оптику местных жителей на, казалось бы, привычный ландшафт, и открывающей сам Химмаш тем екатеринбуржцам, для которых название района до этого было лишь словом на карте», — рассказала куратор районной школы паблик-арта Полина Анисимова, напомнив, что все занятия в школе бесплатные.Организаторы паблик-арт-фестиваля «ЧО» уверены, что поиск уральской идентичности способствует локальному патриотизму, а поиск сокрытых в глубинах промышленных районов инсайтов, обращение к истории места, диалог с сообществами выстраивают связь между прошлым, настоящим и будущим, между городом, художником и жителем.