В поисках «Перспективы слов»

Команда паблик-арт-программы «ЧО», которая проходит в Екатеринбурге с 2020 года по инициативе девелопера «Атомстройкомплекс», представила программу пятого юбилейного сезона.
Тема фестиваля, получившая название «Перспектива слов», была вдохновлена творческим наследием genius loci: Эрика Булатова, Б.У. Кашкина, Тимофея Ради и других уральских художников, которые за основу своего творчества взяли наименьшую единицу языка — слово.
По итогам сезона художники создадут в столице Урала новые временные и постоянные паблик-арт-объекты, а ученики сезонных мастерских школы паблик-арта в микрорайоне Химмаш продолжат поиски уральской идентичности, которые завершатся в конце лета прогулкой-фестивалем.
Также организаторы отмечают, что в этот раз кураторами сезона впервые выступает коллектив — продюсерская платформа «Без центра» — сообщество продюсеров и специалистов в области современного искусства и паблик-арта.«Перспектива слов»
По словам организаторов, тема дает свободу интерпретаций, и поэтому основная программа сезона складывается из разнообразных художественных проектов, где на одной стороне спектра будут представлены работы, демонстрирующие формы и специфику восприятия текста в городской среде, а на другой — произведения, посвященные перспективам языка в призме актуальной повестки.
«Работы концептуалиста Эрика Булатова часто построены на текстовых образах советской пропаганды в виде лозунгов, предупреждений и побуждающих фраз, разворачивающихся в пространстве, а стиль Тимофея Ради, также, будучи инспирирован советскими лозунгами, зачастую имеет не официальную, а глубоко личную интонацию», — комментируют организаторы фестиваля.
Особое место занимают работы старика Б.У. Кашкина, влияние которого до сих пор прослеживается в творчестве ряда уральских авторов.
Так, вдохновляясь темой «Перспектива слов» и используя ресурс паблик-арт-программы, кураторская команда «ЧО» в сотрудничестве с издательством «Татлин» и «Музеем Букашкина» попытается вовлечь в новом сезоне горожан в сохранение и актуализацию наследия художника. Художники пятого сезона
Свой диалог с городом и его жителями в рамках нового сезона начнут Владимир Абих (Екатеринбург — Санкт-Петербург), Саша Браулов (Санкт-Петербург), Ася Маракулина (Санкт-Петербург — Вена), Безымянная (Екатеринбург), Синий Карандаш (Нижний Новгород), Любовь Шмыкова (Пермь), Please Leave a Review* (*Пожалуйста, оставьте отзыв) (Екатеринбург).
Интересно, что «ЧО», впервые объявляя тему сезона, не анонсирует эскизы проектов, планируемых к реализации работ художников, объясняя это тем, что слова и знаки, обладая силой поэтического действия, отодвигают личность автора на второй план и сами говорят с городским пространством.Районная школа паблик-арта на Химмаше
Не менее важной частью программы станет исследование идентичности города через призму его районов. На этот раз предметом исследования станет микрорайон Химмаш, где уже известный формат «Районной школы паблик-арта» пригласит к сотворчеству обитателей микрорайона.
Так, созданием паблик-арт-объекта с детьми займется художественное объединение «ГУЙ». Над общественным пространством с местными подростками поработает художник Ян Посадский. Уличный мурал появится по итогу проектной мастерской под кураторством режиссера и художника анимации Ивана Ханжина.
Мастерской по созданию аудиоперформанса, посвященного Химмашу, займутся кураторы Сабрина Карабаева и Данила Матросов, а продюсерами выступят Валентина Ануфриева и Елена Возмищева.
«ЧО» второй сезон подряд опытным путем пытается проявить перспективы комплексной работы с территорией, трансформирующей оптику местных жителей на, казалось бы, привычный ландшафт, и открывающей сам Химмаш тем екатеринбуржцам, для которых название района до этого было лишь словом на карте», — рассказала куратор районной школы паблик-арта Полина Анисимова, напомнив, что все занятия в школе бесплатные.
Организаторы паблик-арт-фестиваля «ЧО» уверены, что поиск уральской идентичности способствует локальному патриотизму, а поиск сокрытых в глубинах промышленных районов инсайтов, обращение к истории места, диалог с сообществами выстраивают связь между прошлым, настоящим и будущим, между городом, художником и жителем.Изображение предоставлено пресс-службой паблик-арт-программы «ЧО»