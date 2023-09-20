В Екатеринбурге созданные детьми в школе паблик-арта «ЧО» скульптуры переехали к ДК Лаврова на Уралмаше

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2023. В Екатеринбурге благодаря участникам Районной школы паблик-арта «ЧО» и при поддержке ...12.09.2023 В Екатеринбурге у станции метро «Уралмаш» организаторы программы «ЧО» установят объекты в рамках реализации проекта «Нескучно перейти площадь»
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. В Екатеринбурге организаторы паблик-арт-программы «ЧО» установят арт-объекты в рамках ...05.09.2023 Паблик-арт-программа «ЧО» создала «Уральскую азбуку» на Уралмаше
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. В рамках проекта «Передача энергии» от паблик-арт-программы «ЧО» около библиотеки № 28 ...21.07.2023 Ученики школы паблик-арта «ЧО» будут создавать общественное пространство для летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. Ученики школы паблик-арта «ЧО» примут участие в создании общественного пространства для ...05.07.2023 В Екатеринбурге дети в рамках паблик-арт-программы «ЧО» преобразят площадь перед кинотеатром «Заря»
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. В Екатеринбурге участники новой проектной мастерской от паблик-арт-программы «ЧО» ...