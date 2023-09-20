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В Екатеринбурге созданные детьми в школе паблик-арта «ЧО» скульптуры переехали к ДК Лаврова на Уралмаше

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. Фигуры из огромного конструктора, созданные прошлым летом участниками мастерской «Как нескучно перейти площадь?» в рамках школы паблик-арта «ЧО», переехали с площади перед кинотеатром «Заря» на Уралмаш к ДК имени Лаврова.

В элементах скульптур многие узнали металлический конструктор из детства, который когда-то выпускал завод имени Калинина. Фигуры ребята придумали вместе с родителями во время исследования площади перед кинотеатром «Заря».

«Фигуры разместили перед «Зарей», но неизвестные, не оценив инсталляцию, передвинули скульптуры в угол площади. Поэтому мы перевезли скульптуры во двор Уральского филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина, где они и перезимовали, а теперь скульптуры поселились у ДК имени Лаврова», — рассказали кураторы паблик-арта «ЧО».
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