В Екатеринбурге созданные детьми в школе паблик-арта «ЧО» скульптуры переехали к ДК Лаврова на Уралмаше

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. Фигуры из огромного конструктора, созданные прошлым летом участниками мастерской «Как нескучно перейти площадь?» в рамках школы паблик-арта «ЧО», переехали с площади перед кинотеатром «Заря» на Уралмаш к ДК имени Лаврова.



В элементах скульптур многие узнали металлический конструктор из детства, который когда-то выпускал завод имени Калинина. Фигуры ребята придумали вместе с родителями во время исследования площади перед кинотеатром «Заря».



«Фигуры разместили перед «Зарей», но неизвестные, не оценив инсталляцию, передвинули скульптуры в угол площади. Поэтому мы перевезли скульптуры во двор Уральского филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина, где они и перезимовали, а теперь скульптуры поселились у ДК имени Лаврова», — рассказали кураторы паблик-арта «ЧО».