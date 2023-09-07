В Екатеринбурге у станции метро «Уралмаш» организаторы программы «ЧО» установят объекты в рамках реализации проекта «Нескучно перейти площадь»

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. Организаторы паблик-арт-программы «ЧО» приглашают жителей Екатеринбурга принять участие ...04.09.2023 В Екатеринбурге на Визовском пруду паблик-арт-программа «ЧО» представит аудиоспектакль «Индустриальный младенец»
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. В Екатеринбурге на Визовском пруду паблик-арт-программа «ЧО» представит аудиоспектакль ...09.08.2023 В день 300-летия Екатеринбурга организаторы паблик-арт-программы «ЧО» проведут благотворительную ярмарку уральских художников
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. В день празднования 300-летия Екатеринбурга организаторы паблик-арт-программы «ЧО» ...01.08.2023 Совет по развитию общественных пространств Екатеринбурга одобрил концепцию паблик-арт-программы «ЧО» на 2023 год
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. На заседании Совета по развитию общественных пространств города Екатеринбурга ...21.07.2023 Ученики школы паблик-арта «ЧО» будут создавать общественное пространство для летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. Ученики школы паблик-арта «ЧО» примут участие в создании общественного пространства для ...