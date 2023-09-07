В Екатеринбурге у станции метро «Уралмаш» организаторы программы «ЧО» установят объекты в рамках реализации проекта «Нескучно перейти площадь»

Организаторы паблик-арт-программы «ЧО» приглашают жителей Екатеринбурга раскрасить бетонный забор у Южного автовокзала

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. В Екатеринбурге на Визовском пруду паблик-арт-программа «ЧО» представит аудиоспектакль ...

В Екатеринбурге на Визовском пруду паблик-арт-программа «ЧО» представит аудиоспектакль «Индустриальный младенец»

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. В день празднования 300-летия Екатеринбурга организаторы паблик-арт-программы «ЧО» ...

В день 300-летия Екатеринбурга организаторы паблик-арт-программы «ЧО» проведут благотворительную ярмарку уральских художников

Совет по развитию общественных пространств Екатеринбурга одобрил концепцию паблик-арт-программы «ЧО» на 2023 год

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. На заседании Совета по развитию общественных пространств города Екатеринбурга ...