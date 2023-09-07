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В Екатеринбурге у станции метро «Уралмаш» организаторы программы «ЧО» установят объекты в рамках реализации проекта «Нескучно перейти площадь»

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. В Екатеринбурге организаторы паблик-арт-программы «ЧО» установят арт-объекты в рамках реализации проекта «Нескучно перейти площадь». Масштабные копии фигурок из детского конструктора появятся на площади перед домом на улице Баумана, 2, сообщает пресс-служба организатора.

В Екатеринбурге у станции метро «Уралмаш» организаторы программы «ЧО» установят объекты в рамках реализации проекта «Нескучно перейти площадь»
Фото из Telegram-канала «ЧО»

«Вдохновением для мастерской стал знаменитый металлический конструктор из нашего детства, который в 1980-е выпускал ЗиК. Кураторы решили сохранить формы и силуэты фигур такими, какими их изобразили дети», — сообщается в анонсе мероприятия.

Установка фигур начнется 17 сентября в 13.00. Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию.

Напомним, что данный проект в начале августа на заседании Совета по развитию общественных пространств города Екатеринбурга представил руководитель паблик-арт-программы «ЧО» Никита Харисов.

Организатором паблик-арт-программы «ЧО» является компания «Атомстройкомплекс». Соорганизаторы проекта — Уральский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ Екатеринбург) и АНО «Стандарт 2.0». Он реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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