В части районов Екатеринбурга отключили горячую воду

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2026. Жители нескольких районов Екатеринбурга сообщили об отсутствии горячей воды. Речь идет, в частности, о домах на ЖБИ, в Чкаловском и Кировском районах, на Эльмаше и Уралмаше.

В управляющих компаниях жителям сообщают, что снижение параметров горячего водоснабжения связано с работами в Свердловском филиале «Т Плюс». В частности, в одной из управляющих компаний сообщили, что до 18 сентября снижены давление и температура горячей воды.

В «Т Плюс» при этом заявили, что массовых отключений горячей воды в указанных районах нет. Представитель компании рекомендовал жителям при отсутствии воды обращаться в свои управляющие компании, поскольку именно они являются исполнителями коммунальных услуг.

«Надо разбираться по каждому дому», — сказал представитель Свердловского филиала «Т Плюс» в разговоре с корреспондентом УрБК.

По одному из адресов, где наблюдается проблема, в Кировском районе Екатеринбурга представитель компании сообщил о наличии горячей воды на вводе в дом с температурой 51,5 градуса.

В «Т Плюс» также отметили, что информация о полном отключении горячей воды в отдельных районах города не соответствует действительности.