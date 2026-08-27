В Свердловской области ведутся бесперебойные поставки топлива в отдаленные территории

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2026. Поставки автомобильного топлива в отдаленные территории Свердловской области ведутся в соответствии с заявками муниципалитетов. На совещании под председательством заместителя губернатора региона Сергея Швиндта обсудили объемы поставок, наличие бензина и дизельного топлива на АЗС и дальнейшее обеспечение удаленных населенных пунктов.

За последние две недели топливо доставили в Восточный, Гари, Лобву, Краснотурьинск, Верхний Тагил, Шалю, Шамары, Ачит, Верхнюю Туру, Староуткинск, Верхние Серги, Туринск, Сосьву, Ирбитское муниципальное образование, Малую Лаю, Урай, Карпинск, Среднеуральск, Ивдель и Пелым.

Компании подтвердили наличие запасов топлива на АЗС и нефтебазах, а также готовность продолжать адресные поставки в отдаленные территории.

Для обеспечения населенных пунктов муниципалитетам необходимо еженедельно направлять поставщикам заявки с указанием потребности и фактических остатков топлива. Это позволяет планировать объемы и логистику поставок с учетом ситуации в каждом муниципальном образовании.

Объем отгрузок топлива в Свердловскую область в текущем отчетном периоде составил не менее показателя предыдущей недели.

С. Швиндт также обратил внимание представителей Федеральной антимонопольной службы на необходимость дальнейшего контроля за обоснованностью формирования цен на энергоресурсы на частных АЗС.

Мониторинг запасов и организация поставок топлива в Свердловской области продолжаются в еженедельном режиме.