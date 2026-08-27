ГлавнаяНовости
Сегодня09:49

В Свердловской области ведутся бесперебойные поставки топлива в отдаленные территории

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2026. Поставки автомобильного топлива в отдаленные территории Свердловской области ведутся в соответствии с заявками муниципалитетов. На совещании под председательством заместителя губернатора региона Сергея Швиндта обсудили объемы поставок, наличие бензина и дизельного топлива на АЗС и дальнейшее обеспечение удаленных населенных пунктов.

За последние две недели топливо доставили в Восточный, Гари, Лобву, Краснотурьинск, Верхний Тагил, Шалю, Шамары, Ачит, Верхнюю Туру, Староуткинск, Верхние Серги, Туринск, Сосьву, Ирбитское муниципальное образование, Малую Лаю, Урай, Карпинск, Среднеуральск, Ивдель и Пелым.

Компании подтвердили наличие запасов топлива на АЗС и нефтебазах, а также готовность продолжать адресные поставки в отдаленные территории.

Для обеспечения населенных пунктов муниципалитетам необходимо еженедельно направлять поставщикам заявки с указанием потребности и фактических остатков топлива. Это позволяет планировать объемы и логистику поставок с учетом ситуации в каждом муниципальном образовании.

Объем отгрузок топлива в Свердловскую область в текущем отчетном периоде составил не менее показателя предыдущей недели.

С. Швиндт также обратил внимание представителей Федеральной антимонопольной службы на необходимость дальнейшего контроля за обоснованностью формирования цен на энергоресурсы на частных АЗС.

Мониторинг запасов и организация поставок топлива в Свердловской области продолжаются в еженедельном режиме.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
24 июня 202610:19

Власти большинства регионов УрФО объявили об ограничении продажи топлива

УрБК, Москва, 24.06.2026. В большинстве регионов Уральского федерального округа введены временные ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях. Власти объясняют меры необходимостью предотвратить ажиотажный спрос, спекуляции и возможный искусственный дефицит топлива. О введении ограничений в Курганской области сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. По его словам, региональному оперативному штабу поручено принять меры по нормированию реализации топлива на фоне повышенного спроса в соседних регионах. «Уважаемые друзья, с учетом складывающейся
30 июня 202610:19

Правительство рассматривает возврат к производству топлива класса «Евро-2»

УрБК, Москва, 30.06.2026. Правительство РФ рассматривает возможность до июля 2027 года разрешить выпуск и обращение бензина и дизельного топлива экологических классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» для насыщения внутреннего рынка. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления. По данным издания, проект также предусматривает возможность импорта топлива пониженного экологического класса, на которое не будут распространяться требования технических регламентов ЕАЭС. При этом содержание метанола в бензине предлагается ограничить 3%. Как отмечает газета, действующий технический
26 сентября 202410:19

В Свердловской области появилась онлайн-карта с телефонами «горячих линий» по вопросам теплоснабжения

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2024. По поручению министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области центр управления регионом разработал специальную онлайн-карту с телефонами «горячих линий» по вопросам теплоснабжения в муниципалитетах Среднего Урала, сообщает департамент информполитики региона. Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов сообщил, что новый сервис позволит жителям оперативно сообщать о проблемах, связанных с теплоснабжением, а коммунальщикам их незамедлительно решать. Он напомнил, что на текущий момент подача тепла осуществляется в более чем 60% жилых домов