Глава «Почты России» заявил об отсутствии заявок от госкомпании о преференциях

УрБК, Москва, 18.08.2026. «Почта России» не просит у государства специальных преференций. Об этом заявил генеральный директор компании Михаил Волков в интервью «Коммерсанту».

«Мы никогда не просили и не просим для «Почты» каких-то специальных преференций. Мы считаем, что конкуренция должна быть абсолютно понятной, честной и конкурировать, в том числе за клиента, компания должна удобством, скоростью, надежностью, ценой, а не какими-то административными или прочими преференциями. Но по факту сейчас не всегда так», — сказал М. Волков.

По его словам, у «Почты России» есть ряд требований, связанных с безопасностью перемещаемых вложений и идентификацией получателей и отправителей.

«Все эти требования, особенно с учетом текущей ситуации, важны и не должны сниматься. Но раз для государства и для общества они важны, на мой взгляд, справедливо, если они будут распространяться на всех участников рынка», — отметил М. Волков.