Свердловская область заняла 28-е место в рейтинге регионов по доле жителей с высокой зарплатой

УрБК, Москва, 17.08.2026. В Свердловской области 27,5% работающих жителей получают заработную плату выше среднего по стране, при этом доля работников с зарплатой, эквивалентной двум среднероссийским, составила 4,9%. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

С такими результатами Свердловская область заняла 28-е место в рейтинге регионов России по доле работающих жителей, с зарплатой выше среднероссийского уровня.

У соседей следующие результаты: Челябинская область заняла 25-е место рейтинга — 28,3% работающих челябинцев получают зарплату выше средней по РФ, а 3,9% — выше двух средних. Тюменская область заняла 14-е место с показателями 36,9% и 8,9% соответственно. Курганская область на 53-м месте (19,5% и 2,5%).

Лидерами рейтинга стали северные добывающие регионы. Первое место занял Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), где 65,8% работников получают зарплату выше средней по стране (22,3% — выше двух средних). На втором месте — Магаданская область (57,2% и 17,0%), на третьем — Чукотский автономный округ (56,5% и 19,2%). В первую пятерку также вошли Ненецкий автономный округ (52,7% и 15,2%) и Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО)— Югра (50,1% и 11,0%).

В первую десятку рейтинга также попали Сахалинская область (47,8% и 14,4%), Москва (44,5% и 17,9%), Санкт-Петербург (43,8% и 11,0%), Республика Саха (Якутия) (40,9% и 11,0%) и Республика Татарстан (38,9% и 8,1%). Аутсайдерами рейтинга стали регионы Северного Кавказа. Наименьшая доля высокооплачиваемых работников зафиксирована в Чеченской Республике и Республике Ингушетия — по 5,8% (доля получающих выше двух средних — 0,9%).

В целом по России, согласно исследованию, средняя зарплата в 2026 году выросла до 108 тыс. рублей, а доля работающих с зарплатой выше средней по стране составляет немногим менее трети. Уровень безработицы в июне составил 2,2%.