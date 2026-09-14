Международный фестиваль молодежи стартовал в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2026. Церемония открытия Международного фестиваля молодежи состоялась в воскресенье на площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо». В фестивале, который проходит в Екатеринбурге 11–17 сентября, участвуют более 10 тыс. молодых людей из 191 страны.

Почетными гостями церемонии стали полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Свердловской области Денис Паслер, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и другие представители власти. Трансляцию церемонии вела ВГТРК, комментатором выступил спортивный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев.

Открытие началось с исполнения гимна России. В церемонии приняли участие делегации пяти макрорегионов мира — Азии, Африки, Ближнего Востока, Америки и Европы. Каждый эпизод сопровождался выступлениями представителей разных стран и своим маскотом.

Азиатско-Тихоокеанский регион представили делегации из Китая, Монголии, Таиланда, КНДР, Японии и Индии. В эпизоде приняли участие китайская актриса Чжэн Ханьи и представитель стартап-экосистемы Индии Амит Котаваде. После приветствия выступила южнокорейская K-pop-группа W24.

Африканский эпизод сопровождал маскот-слон. После танцевального флешмоба к зрителям обратились блогер и музыкант из Ганы Исаак Калем Коббинах и основатель и исполнительный директор Западноафриканской сети защиты прав молодежи и детей Мохамед Амиду Корома из Сьерра-Леоне. Музыкальную программу продолжила южноафриканская певица LIZWI.

Ближний Восток представили в формате восточного рынка с караваном, цирковыми артистами, воздушными гимнастами, танцорами и музыкантами. В эпизоде приняли участие журналистка Roya News из Иордании Амалия Муса и турецкий актер театра и кино Халит Эргенч. Маскотом региона стал верблюд.

Американский макрорегион представили страны Северной и Южной Америки. Эпизод начался с карнавального шествия с маскотом-капибарой. Перед участниками выступили основатель компании в сфере виртуального производства из США Луис Питер Ховард Квок и уругвайская актриса и певица Наталья Орейро.

Европейский макрорегион представили британский пианист Рис Консессао и почетный гость Сбахи Абделилах из Дании, участвовавший в молодежных фестивалях 1957, 1985, 2017 и 2024 годов. Музыкальную часть представила группа The Hatters.

Отдельный эпизод посвятили России. На сцене выступили актриса Юлия Пересильд, группа МаNдрагора и участница «Движения первых» Анастасия Берсенева. К ним присоединились маскоты всех представленных на церемонии макрорегионов.

К участникам фестиваля по видеосвязи обратился президент России Владимир Путин.

«Дорогие друзья! Рад приветствовать участников и гостей Международного фестиваля молодежи. В этом году вы собрались в столице Урала Екатеринбурге — городе, где встречаются Европа и Азия, а история живет буквально в каждом камне. На уральской земле веками рождались идеи, которые меняли нашу страну к лучшему. Первые заводы, первая в России промышленная революция, многие сотни современных научных прорывов. Где, как не здесь — в одном из главных центров индустриального, культурного, интеллектуального наследия России, — молодым лидерам разных стран обсуждать то, как меняется наша жизнь с приходом новых технологий, каким должен быть мир будущего», — сказал глава государства.

Он отметил, что в русском языке слово «мир» означает и дружбу, согласие, и планету, человечество, страны и народы Земли.

«Мы за то, чтобы человек оставался человеком, а его судьба не определялась бы гражданством, кошельком, набитым деньгами, статусом или происхождением. Мы уверены, что каждый народ волен самостоятельно выбирать свой путь развития, иметь равный доступ к лекарствам, продуктам, воде, энергии, возможность получить образование, использовать новейшие технологии, которые должны быть достоянием всего человечества», — заявил В. Путин.