Вчера, 13:50

На Среднем Урале стартовал фестиваль креативных индустрий

В Свердловской области стартовал Международный фестиваль креативных индустрий. Мероприятие проходит с 18 по 24 августа на разных площадках Екатеринбурга и шести городов области: Нижнего Тагила, Березовского, Сысерти, Краснотурьинска, Заречного и Первоуральска. Ожидается, что в нем примут участие более 100 российских и иностранных спикеров и свыше 4 тыс. гостей. Всего в рамках проведения фестиваля состоятся мероприятия по девяти направлениям: кино, архитектура, дизайн, арт, мода, гастрономия, IT, медиа, стартап. Для каждого трека создана мультиформатная программа с участием звезд индустрии.

Организаторами фестиваля выступают правительство Свердловской области, администрация города Екатеринбурга и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), являющийся опорной организацией по развитию креативных индустрий в регионе. Поддержку мероприятию также оказывает Агентство стратегических инициатив.

Отметим, что деловая программа фестиваля стартовала за два дня до его официального открытия. 16 августа в Екатеринбурге дали старт работе городского молодежного кластера в помещении бывшего кинотеатра «Салют». По решению региональных и городских властей в 2025 году площадка была передана в безвозмездное пользование СОФПП. Сейчас открыли только первую очередь «Салюта» — около 900 кв. м: фойе и малый зал на 200 мест. Впереди — масштабные работы по приспособлению дальнейшего пространства здания.

«У нас была задача без бюджетных денег создать классное молодежное место, где молодежь может заниматься различного рода активностями», — рассказал УрБК министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Ионин.

По его словам, пространство будет использоваться как штаб-квартира различных фестивалей. Также здесь планируется организовывать мероприятия для развития киноиндустрии и других креативных направлений.

«По мере готовности площадки на ней будет происходить все больше разнообразных активностей в соответствии с запросами молодежи. На осень уже запланированы несколько мероприятий, например, «День карьеры в творческих индустриях» и Всероссийский слет креативных кластеров», — отметил директор СОФПП Валерий Пиличев.

Официальное открытие Международный фестиваль креативных индустрий состоялось 18 августа в ККТ «Космос».

Гостей в специальном видеообращении поприветствовал глава Свердловской области Денис Паслер

«Свердловская область — один из лидеров по развитию креативных индустрий. У нас успешно работают разные направления этого сектора экономики. По всей России и за ее пределами становятся популярными уральские бренды в сфере моды, дизайна, IT-технологий, гастрономии, народных промыслов. Сегодня вы на площадке, где каждая идея может стать началом масштабного культурного явления, нового бизнеса и личной истории успеха. Спасибо за уникальные проекты и стремление менять мир вокруг. Уверен, у вас все получится!», — заявил Д. Паслер.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов также подчеркнул значимость и важность данного мероприятия.

«Исторически сложилось, что в Екатеринбурге работали известнейшие мастера-камнерезы, ювелиры, художники, впоследствии — музыканты, рестораторы, архитекторы, модельеры, дизайнеры. Наш город — настоящее креативное сердце России. Сама среда Екатеринбурга стимулирует появление креативных пространств и развитие творческого предпринимательства. И в том числе благодаря таким событиям талантливые люди могут обмениваться идеями, находить партнеров и инвесторов», — отметил Алексей Орлов.

После открытия фестиваля в «Космосе» провели пленарную дискуссию на тему: «Креативная экономика — экономика будущего: от личного бренда до капитала страны». Среди участников были телеведущая Яна Чурикова, космонавт Сергей Рязанский, fashion-байер, стилист и ведущая программы «Модный приговор» на Первом канале Лилия Рах, и.о. ректора УрФУ им. Бориса Ельцина Илья Обабков и другие спикеры.

Организаторы приложили все усилия, чтобы максимально детально раскрыть все заявленные темы. Каждый из девяти заявленных треков будет содержать образовательную и практическую части: обсуждение отраслевых тенденций, поиск решений для насущных задач, мастер-классы, а также встречи с потенциальными партнерами по бизнесу.

Отметим, что мероприятия проходят не только в Екатеринбурге, но и в малых свердловских муниципалитетах. Так, Нижний Тагил организует лабораторию креативного маркетинга «Заводим», Березовский — Медиа Форум. Сысерть поддержит фестиваль проектом «Креативные лидеры», Краснотурьинск — «Форум 4К: Территория будущего», главным спикером которого станет режиссер фильма «Последний ронин» Макс Шишкин. В Заречном пройдет фестиваль «ИГРА ФОРМ», представляющий разные направления, выраженные в материале — от гончарного дела до моды. Первоуральск присоединится к закрывающим МФКИ площадкам: там пройдет Фестиваль локальной идентичности «Шайтанка фест».

Кроме того, в рамках фестиваля состоится торгово-закупочная сессия. На ней представители местных предприятий в сфере креативных индустрий смогут встретиться с байерами из международных сетей, а также заключить контракты. Также будут организованы экскурсии на свердловские ювелирные предприятия.

Организаторы фестиваля рассчитывают, что фестиваль станет площадкой, которая объединит экспертов, представителей власти, бизнеса, инвесторов и лидеров мнений. Его цель — стать платформой для разработки и воплощения творческих идей, запуска межотраслевых и межрегиональных коллабораций, а также для продвижения креативных профессий среди молодого поколения.
