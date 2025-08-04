Средний Урал развивает креативную экономику

В Екатеринбурге в креативном кластере «Домна» состоялась пресс-конференция, посвященная поддержке креативных индустрий в Свердловской области в 2025 году. Основной темой стало обсуждение программы Международного фестиваля креативных индустрий, проведение которого ранее анонсировал глава региона Денис Паслер. В качестве спикеров выступили заместитель губернатора Свердловской области — министр инвестиций и развития Дмитрий Ионин и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев.
Международный фестиваль креативных индустрий планируется провести с 18 по 24 августа в Екатеринбурге, а также в Нижнем Тагиле, Березовском, Сысерти, Краснотурьинске, Заречном и Первоуральске. Мероприятие станет крупнейшим межотраслевым событием на Урале. В нем примут участие более 100 российских и иностранных спикеров и более 4 тыс. гостей.
Организаторами фестиваля выступают правительство Свердловской области, администрация города Екатеринбурга и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), выступающий опорной организацией по развитию креативных индустрий в регионе. Поддержку мероприятию также оказывает Агентство стратегических инициатив.
Д. Ионин в своем выступлении отметил, что фестиваль станет флагманским событием 2025 года и будет интересен как профессиональному сообществу, так и жителям и гостям города.
«Главная идея — не только объединить людей внутри каждой из индустрий, но и создать реальную платформу для формирования и реализации креативных инициатив, создания межотраслевых и межрегиональных проектов, а также популяризации креативных профессий среди молодежи», — подчеркнул Д. Ионин.
Замгубернатора также напомнил, что мероприятие проводится в рамках региональной стратегии развития креативных индустрий, подчеркнув, что область активно движется к выполнению задачи по достижению к 2030 году доли креативной экономики в ВВП в 6%.
В свою очередь, В. Пиличев подробнее рассказал о ключевых мероприятиях фестиваля, особо отметив, что он должен стать точкой притяжения для экспертов, представителей бизнеса и власти, а также лидеров мнений и инвесторов. В. Пиличев подчеркнул широкую географию мероприятия, а также большое количество интересных треков и хедлайнеров.
«Интересные люди с интересными кейсами расскажут про свой опыт и поделятся, и пообщаются с публикой, и ответят на ваши вопросы. Если говорить конкретно про предпринимателей, то для них очень интересная деловая часть у нас предусмотрена. Это торгово-закупочные сессии, когда местные предприниматели в каждой предметной области встречаются с какими-то байерами, закупщиками для международных сетей, для сетей всероссийских и заключают контракт», — отметил директор СОФПП.
Всего в рамках проведения фестиваля состоятся мероприятия по восьми направлениям: мода, гастро, кино, архитектура, дизайн, медиа, IT, стартап. Для каждого из направлений создана мультиформатная программа с участием звезд индустрии. Так, среди хедлайнеров фестиваля значатся: телеведущая и журналист Яна Чурикова, топовый модельер и стилист Гоша Карцев, историк моды и искусствовед Анатоль Вовк, fashion-байер и ведущая программы «Модный приговор» Лилия Рах, шеф-повар «мишленовского» ресторана Андрей Шмаков, руководитель Лаборатории дизайна Сбера Владимир Пирожков и многие другие.
Каждый трек мероприятия будет включать в себя образовательный и практический компоненты, в частности, дискуссии о ситуации в отраслях, поиск решений для актуальных задач и мастер-классы, встречи с потенциальными бизнес-партнерами.
Кроме того, В. Пиличев рассказал о том, что старт началу фестиваля даст открытие молодежного кластера в здании бывшего кинотеатра «Салют», план по созданию многофункциональной площадки для молодежных инициатив на базе которого был утвержден в январе этого года.
«Условно, фестиваль — это полуторанедельная насыщенная программа. Она начнется 16 августа, когда мы откроем кинотеатр «Салют». Там, напоминаю, 4,5 тыс. кв. м довольно сложных инженерных коммуникаций. Мы сейчас это все переделываем. Откроем первую очередь. Это большое подвальное помещение, первый зал и холл. Приглашаю всех прийти в 11 часов. Это будет в субботу, в День города. Торжественный запуск, торжественное открытие. Там будет проходить много креативных мероприятий, а также другие события, связанные с молодежью, различные кружки, секции, встречи, общения, но именно для молодых людей, для школьников старших классов, для студентов», — сообщил В. Пиличев.
Сам фестиваль креативных индустрий стартует 18 августа. Его открытие состоится в киноконцертном театре «Космос». Мероприятие пройдет на нескольких площадках, среди которых креативный центр «Домна» и Ельцин-центр. Участие во всех событиях бесплатное, регистрация
— на сайте фестиваля. В шести других муниципалитетах также запланированы большие события. Так, например, Нижний Тагил организует лабораторию креативного маркетинга «Заводим», а Сысерть поддержит фестиваль проектом «Креативные лидеры».
Отметим, что в ходе пресс-конференции, помимо подробностей о фестивале, были затронуты итоги первого полугодия 2025 года в развитии креативных индустрий и будущие мероприятия. Так, Д. Ионин сообщил, что в рамках состоявшегося ранее выставки-форума ювелирного искусства и бижутерии «Тонкие грани» было подписано порядка 50 контрактов между ювелирными компаниями региона и закупщиками, в том числе и зарубежными. Также до конца 2025 года запланировано проведение нескольких мероприятий, в частности — кадрового форума креативных индустрий, призванного объединить вузы, предприятия и молодежь.
Всего на организацию мероприятий по стимулированию предпринимательства в сфере креативных индустрий СОФПП из бюджета области в 2025 году было выделено 60 млн руб. Таким образом, объединение посредством масштабных мероприятий наиболее перспективных сфер креативных индустрий региона должно дать новый толчок развитию креативной экономики. Фото предоставлены СОФПП