УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:47

На Среднем Урале открыли Международный фестиваль креативных индустрий

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2025. В Екатеринбурге в ККТ «Космос» состоялось открытие Международного фестиваля креативных индустрий. Мероприятие проходит с 18 по 24 августа на разных площадках уральской столицы и шести городов области: Нижнего Тагила, Березовского, Сысерти, Краснотурьинска, Заречного и Первоуральска.

На Среднем Урале открыли Международный фестиваль креативных индустрий

Отметим, что организаторами фестиваля выступают правительство Свердловской области, администрация города Екатеринбурга и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), являющийся опорной организацией по развитию креативных индустрий в регионе. Поддержку мероприятию также оказывает Агентство стратегических инициатив.

Гостей в специальном видеообращении поприветствовал глава Свердловской области Денис Паслер.

На Среднем Урале открыли Международный фестиваль креативных индустрий

«Свердловская область — один из лидеров по развитию креативных индустрий. У нас успешно работают разные направления этого сектора экономики. По всей России и за ее пределами становятся популярными уральские бренды в сфере моды, дизайна, IT-технологий, гастрономии, народных промыслов. Сегодня вы на площадке, где каждая идея может стать началом масштабного культурного явления, нового бизнеса и личной истории успеха. Спасибо за уникальные проекты и стремление менять мир вокруг. Уверен, у вас все получится!», — заявил Д. Паслер.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов также подчеркнул значимость и важность данного мероприятия.

На Среднем Урале открыли Международный фестиваль креативных индустрий

«Исторически сложилось, что в Екатеринбурге работали известнейшие мастера-камнерезы, ювелиры, художники, впоследствии — музыканты, рестораторы, архитекторы, модельеры, дизайнеры. Наш город — настоящее креативное сердце России. Сама среда Екатеринбурга стимулирует появление креативных пространств и развитие творческого предпринимательства. И в том числе благодаря таким событиям талантливые люди могут обмениваться идеями, находить партнеров и инвесторов», — отметил Алексей Орлов.

Ожидается, что в фестивале примут участие более 100 российских и иностранных спикеров и свыше 4 тыс. гостей. Всего в рамках проведения мероприятия состоятся мероприятия по девяти направлениям: кино, архитектура, дизайн, арт, мода, гастрономия, IT, медиа, стартап. Для каждого трека создана мультиформатная программа с участием звезд индустрии.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.08.2025 Средний Урал развивает креативную экономику

Международный фестиваль креативных индустрий могут посетить свыше 4 тыс. гостей ...

09.12.2024 АСИ: В сфере креативных индустрий работают 4,6 млн россиян

УрБК, Москва, 09.12.2024. В сфере креативных индустрий РФ в настоящее время работают 4,6 млн россиян. Об этом пишет ...

05.11.2024 В Екатеринбурге в кластере «Домна» подвели итоги исследования креативной экономики

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2024. В креативном кластере «Домна» прошла пресс-конференция, на которой подвели итоги ...

01.04.2024 Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства стал региональной опорной организацией развития креативных индустрий региона

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства стал региональной опорной ...

09.11.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил опыт уральской столицы на V Международном муниципальном форуме БРИКС+ в Санкт-Петербурге

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в V Международном муниципальном форуме ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (398)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.