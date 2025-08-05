На Среднем Урале открыли Международный фестиваль креативных индустрий

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2025. В Екатеринбурге в ККТ «Космос» состоялось открытие Международного фестиваля креативных индустрий. Мероприятие проходит с 18 по 24 августа на разных площадках уральской столицы и шести городов области: Нижнего Тагила, Березовского, Сысерти, Краснотурьинска, Заречного и Первоуральска.Отметим, что организаторами фестиваля выступают правительство Свердловской области, администрация города Екатеринбурга и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), являющийся опорной организацией по развитию креативных индустрий в регионе. Поддержку мероприятию также оказывает Агентство стратегических инициатив.Гостей в специальном видеообращении поприветствовал глава Свердловской области Денис Паслер.«Свердловская область — один из лидеров по развитию креативных индустрий. У нас успешно работают разные направления этого сектора экономики. По всей России и за ее пределами становятся популярными уральские бренды в сфере моды, дизайна, IT-технологий, гастрономии, народных промыслов. Сегодня вы на площадке, где каждая идея может стать началом масштабного культурного явления, нового бизнеса и личной истории успеха. Спасибо за уникальные проекты и стремление менять мир вокруг. Уверен, у вас все получится!», — заявил Д. Паслер.Глава Екатеринбурга Алексей Орлов также подчеркнул значимость и важность данного мероприятия.«Исторически сложилось, что в Екатеринбурге работали известнейшие мастера-камнерезы, ювелиры, художники, впоследствии — музыканты, рестораторы, архитекторы, модельеры, дизайнеры. Наш город — настоящее креативное сердце России. Сама среда Екатеринбурга стимулирует появление креативных пространств и развитие творческого предпринимательства. И в том числе благодаря таким событиям талантливые люди могут обмениваться идеями, находить партнеров и инвесторов», — отметил Алексей Орлов.Ожидается, что в фестивале примут участие более 100 российских и иностранных спикеров и свыше 4 тыс. гостей. Всего в рамках проведения мероприятия состоятся мероприятия по девяти направлениям: кино, архитектура, дизайн, арт, мода, гастрономия, IT, медиа, стартап. Для каждого трека создана мультиформатная программа с участием звезд индустрии.