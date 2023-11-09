Глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил опыт уральской столицы на V Международном муниципальном форуме БРИКС+ в Санкт-Петербурге

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На площадке креативного кластера «Домна» в Екатеринбурге прошел международный книжный фестиваль «Красная строка»

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. В Екатеринбурге с 25 по 27 августа прошел международный книжный фестиваль «Красная ...

Главы Екатеринбурга и Тюмени заключили соглашение о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве на форуме «Города России 2030»

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2022. В ходе VI Общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030: вызовы и ...

В Екатеринбурге состоялось открытие креативного кластера «Домна» на улице Вайнера, 16

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2022. В Екатеринбурге сегодня состоялось открытие креативного кластера «Домна» на Вайнера, ...

В Екатеринбурге подписали соглашение о создании Сетевого креативного кластера

УрБК, Екатеринбурге, 20.12.2021. В администрации губернатора Свердловской области состоялось подписание соглашения о ...