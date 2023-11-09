УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
09.11.2023

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил опыт уральской столицы на V Международном муниципальном форуме БРИКС+ в Санкт-Петербурге

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в V Международном муниципальном форуме БРИКС+, который 9 и 10 ноября проходит в Санкт-Петербурге. Градоначальник поделился с участниками форума опытом уральской столицы в развитии креативных индустрий, сообщает пресс-служба администрации города.

В своем докладе Алексей Орлов, в частности, привел в пример проект «Домна». Два года назад правительство региона, администрация Екатеринбурга и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере создания и развития креативных кластеров.

«На сегодняшний день «Домна» вносит существенный вклад в поддержку, развитие и популяризацию малого и среднего предпринимательства в Екатеринбурге и Свердловской области», — считает Алексей Орлов.

Открытие креативного кластера «Домна» состоялось в конце мая 2022 года. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что данная площадка даст возможность развиваться молодым креативным людям Урала, что позволит проекту стать примером для всей страны. За 1,5 года работы «Домна» стала центром генерации лучших креативных проектов бизнеса, а также площадкой для организации мероприятий высокого уровня. За прошедший период на площадке кластера прошло более 500 событий — от фотосессий и модных показов до крупных IT-конференций.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.10.2023 В Екатеринбурге на базе креативного кластера «Домна» 6 октября пройдет форум «Финансирование креативных проектов»

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. В Екатеринбурге на базе креативного кластера «Домна» (улица Вайнера, 16) 6 октября в ...

28.08.2023 На площадке креативного кластера «Домна» в Екатеринбурге прошел международный книжный фестиваль «Красная строка»

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. В Екатеринбурге с 25 по 27 августа прошел международный книжный фестиваль «Красная ...

16.11.2022 Главы Екатеринбурга и Тюмени заключили соглашение о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве на форуме «Города России 2030»

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2022. В ходе VI Общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030: вызовы и ...

27.05.2022 В Екатеринбурге состоялось открытие креативного кластера «Домна» на улице Вайнера, 16

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2022. В Екатеринбурге сегодня состоялось открытие креативного кластера «Домна» на Вайнера, ...

20.12.2021 В Екатеринбурге подписали соглашение о создании Сетевого креативного кластера

УрБК, Екатеринбурге, 20.12.2021. В администрации губернатора Свердловской области состоялось подписание соглашения о ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров16.10.2023Борис Овечкин: Реестр производителей оздоровит рынок стройматериалов19.10.2023Андрей Тенишев: Персональные данные стали капиталом для цифровых платформ24.10.2023В России количество кредиток с задолженностью свыше 90 дней достигло рекордных 4,1 млн штук
Архив новостей
Ноябрь 2023 (233)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18