Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства стал региональной опорной организацией развития креативных индустрий региона

УрБК, Москва, 19.02.2024. 27 февраля на стенде Свердловской области, работающем на площадке выставки-форума «Россия» ...04.12.2023 В Екатеринбурге пройдет тренд-сессия «EVENT-бизнес: тренды, опыт, возможности»
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. 14 декабря в екатеринбургском креативном кластере «Домна» (ул. Вайнера, 16) состоится ...09.11.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил опыт уральской столицы на V Международном муниципальном форуме БРИКС+ в Санкт-Петербурге
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в V Международном муниципальном форуме ...05.05.2022 В России могут отсрочить на два года поддержку креативной индустрии
УрБК, Москва, 05.05.2022. Минкульт РФ предложил отложить до 2024 года закрепление в законодательстве термина творческие ...16.03.2016 Счетная палата: Свердловский фонд поддержки предпринимательства незаконно предоставил 68,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2016. «Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства» незаконно предоставил на ...