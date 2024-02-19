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Вчера, 11:23

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства стал региональной опорной организацией развития креативных индустрий региона

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства стал региональной опорной организацией развития креативных индустрий региона. Распоряжение об этом подписал губернатор Евгений Куйвашев.

«Определить Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (микрокредитную организацию) региональной опорной организацией развития креативных индустрий на территории Свердловской области», — говорится в документе.

Такое решение было принято для выполнения мероприятий по реализации в 2022-2025 годах Концепции развития креативных индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки до 2030 года.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина.
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