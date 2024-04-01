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Стандарт креатива

Правительство Свердловской области приступило к внедрению регионального стандарта развития креативных индустрий на территории региона. 4 апреля состоялось заседание правительство Свердловской области, в рамках которого члены правительства обсудили планы по внедрению данного стандарта до конца 2024 года.

Как заявил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, в настоящее время свердловское правительство, совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ), формируют экспертную группу, в которую войдут как участники креативных отраслей, так и специалисты с опытом предпринимательской деятельности.

Стандарт креатива

Опорной организацией проекта выступает свердловский областной фонд промышленников и предпринимателей (СОФПП). Возглавить экспертную группу может свердловский телеведущий Максим Путинцев, его кандидатуру отправили на согласование в АСИ.

Стандарт

Региональный стандарт развития креативной экономики АСИ разработало в 2023 году на основе лучших практик российских регионов в данном направлении (в разработке принимала участие и Свердловская область). Документ включает в себя 12 рекомендуемых шагов для создания и предоставления региональных мер поддержки на уровне субъектов РФ и развития креативных индустрий.

Шесть из двенадцати указанных в документе положений, по словам директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерия Пиличева, в Свердловской области уже реализуются. Это: создание региональной опорной организации развития креативных индустрий; разработка региональных мер поддержки креативных индустрий на территории субъекта РФ; повышение спроса на продукцию, работы и услуги креативных индустрий; поддержка экспорта продукции, работ и услуг креативных индустрий; создание объектов инфраструктуры креативных индустрий; удержание и привлечение креативного человеческого капитала.

В декабре 2023 года АСИ пригласило 46 регионов (в том числе и Средний Урал) к участию в пилотном проекте по внедрению стандарта на региональных уровнях. В марте 2024 Свердловская область подписала с АСИ соответствующее соглашение о взаимодействии по внедрению стандарта.

Роль Среднего Урала

«Мы хотим, чтобы Свердловская область стала системным партнером АСИ по развитию креативной экономики на территории России. Сейчас креативным индустриям по разным причинам уделяется большое внимание. Это сектор, который может повторить путь IT. Важно сформировать понятные точки роста, поддержать предпринимателей, продюсеров, бренды. АСИ совместно со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства разрабатывают региональный стандарт — индивидуальную карту развития региона», — отметила директор Центра по развитию креативной экономики Агентства стратегических инициатив Екатерина Черкес-заде.

В настоящее время в мире насчитывается почти два десятка креативных индустрий — от народных промыслов до музейной деятельности. Е. Черкес-заде заявила, что в Свердловской области есть очевидные драйверы, на развитии которых и стоит сосредоточиться. Это мода (в Екатеринбурге работают как минимум 14 известных на всю страну брендов), киноиндустрия и музыкальная индустрия, охватывающая производство и обработку музыкальных произведений.

«Мы ожидаем фокусировку региона на этих индустриях, а дальше нужно будет говорить про меры поддержки», — заявила Е. Черкес-заде.

В 2024 году, в рамках реализации вышеописанного стандарта, в Екатеринбурге планируется провести такие мероприятия, как: Всероссийский конкурс дизайнеров (стартовал 3 апреля) и Международная неделя моды Ural Fashion Lab, которая пройдет с 19 по 23 августа, в рамках празднования Дня Екатеринбурга.

Организаторы ожидают, что в UF Lab примут участие около 5 тыс. брендов из России, Турции, Узбекистана, Китая, а также ведутся переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

Оба мероприятия входят в международный проект по развитию местных производителей и дизайнеров — U'FASHION, реализуемый правительством Свердловской области и СОФПП. Его целью популяризация российских дизайнеров, содействие их выходу на новые рынки, формирование имиджа Свердловской области как центра моды и дизайна.

В настоящее время, по данным АСИ, креативные индустрии в Свердловской области представляют 23,4 тыс. компаний или 9,3% от всех организацией региона. Приближенная оценка вклада креативных индустрий в ВРП Свердловской области — 3,7%. Среднесписочная численность работников организаций креативной индустрии Свердловской области — 38,9 тыс. человек. Выручка организаций креативных индустрий Свердловской области составляет 187 млрд. руб., что составляет 2,3% суммарной выручки всех организаций региона.

С 2020 года в ареале Большого Екатеринбурга формируется сеть креативных кластеров, на площадках которых участники креативных отраслей могут презентовать свою продукцию. К примеру это: «Домна» и «Л52» в Екатеринбурге, «В Черной» в Черноисточинске, «На Заводе» в Сысерти, «Самородок» в Нижнем Тагиле, «Нити Х Нити: музейный проект на суконной фабрике» в Арамили и другие.

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
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