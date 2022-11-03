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В августе 2024 года в Екатеринбурге пройдет Международная неделя моды UF LAB

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. 19-23 августа 2024 года в рамках празднования Дня Екатеринбурга в столице Среднего Урала пройдет Международная неделя моды UF LAB. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев.

27 мая состоится презентация мероприятия. Организаторы ожидают, что в нем примут участие около 5 тыс. брендов из России, Турции, Узбекистана, Китая, а также ведутся переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

Торжественное открытие состоится в музейном комплексе в Верхней Пышме. Также будут задействованы такие площадки, как ангар «Уральских авиалиний» в аэропорту Кольцово (здесь состоится показ коллекций международных дизайнеров) и креативный кластер «Домна» (здесь пройдет финал Всероссийского конкурса дизайнеров). Всего в рамках Недели моды UF LAB запланировано не менее четырех крупных показов (по 300-400 человек каждый).

Концепцию мероприятия организаторы сформулировали как «Екатеринбург — «сухой порт» Урала, крупнейший логистический центр страны».

Участники пресс-конференции подчеркнули, что хотели бы в будущем видеть Екатеринбург креативной столицей Урала.

«Международная неделя моды UF LAB — это часть масштабного проекта U'FASHION. Цель мероприятия — расширить позиционирование Екатеринбурга не только как столицы промышленного региона, но и подчеркнуть статус Екатеринбурга как города молодых, креативных и талантливых людей», — отметили в СОФПП.

U'FASHION — это международный проект по развитию местных производителей и дизайнеров. Мероприятие направлено на взаимодействие крупного и малого бизнеса, выстраивание партнерских и кооперационных связей, поиск новых рынков сбыта.
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