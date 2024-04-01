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Вчера, 12:21

Правительство Свердловской области формирует экспертную группу для внедрения регионального стандарта креативных индустрий

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. Свердловское правительство приступило к формированию экспертной группы, которая будет работать над внедрением на Среднем Урале регионального стандарта развития креативных индустрий. Об этом сегодня сообщил министр инвестиций и развития региона Вадим Третьяков на пресс-конференции в Екатеринбурге.

В эту группу войдут участники креативных отраслей и люди, имеющие опыт в предпринимательской деятельности. Возглавить ее может уральский телеведущий Максим Путинцев, его кандидатура уже направлена в Агентство стратегических инициатив (АСИ), заявил В. Третьяков.

В целях продвижения и популяризации уральских модных брендов будет создан портал, который затем планируется развить в полноценную торговую площадку. К Международному экономическому форуму в Санкт-Петербурге планируется издать глянцевый журнал. В августе в Екатеринбурге пройдет Международная неделя моды, на которой организаторы ожидают около 50 тыс. участников со всего мира.

В будущем Свердловская область может стать модной столицей России, резюмировал В. Третьяков.
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