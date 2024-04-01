Правительство Свердловской области формирует экспертную группу для внедрения регионального стандарта креативных индустрий

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства стал региональной опорной ...13.03.2024 Паблик-арт-программа «ЧО» стала участником форума «Яркие краски креативных индустрий»
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. Паблик-арт-программа «ЧО» стала участником федерального исследования креативных ...14.11.2023 Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по развитию креативных индустрий
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. Свердловская область заняла 10-е место рейтинга регионов РФ по развитию креативных ...10.11.2023 Инвестиционные возможности Свердловской области представлены на форуме стран БРИКС+ в Санкт-Петербурге
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2023. Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков на V Международном ...27.03.2023 Министром инвестиций и развития Свердловской области назначен Вадим Третьяков
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. Министром инвестиций и развития Свердловской области назначен Вадим Третьяков. Он ...