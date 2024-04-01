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Вчера, 13:43

АСИ предложило правительству Свердловской области сосредоточиться на трех креативных индустриях

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. В рамках внедрения на территории Свердловской области регионального стандарта развития креативных индустрий Центр по развитию креативной экономики Агентства стратегических инициатив (АСИ) предлагает сосредоточиться на трех индустриях: мода, кинематограф и современная музыка. Об этом заявила сегодня директор Центра Екатерина Черкес-заде на пресс-конференции в Екатеринбурге.

В декабре 2023 года Агентство стратегических инициатив (АСИ) пригласило 45 пилотных регионов РФ присоединиться к разработанному им региональному стандарту развития креативной экономики и внедрить его у себя до весны 2024 года.

Всего в мире насчитывается почти два десятка креативных индустрий — от народных промыслов до музейной деятельности. Е. Черкес-заде заявила, что в Свердловской области есть очевидные драйверы, на развитии которых и стоит сосредоточиться. Это мода (в Екатеринбурге работают как минимум 14 известных на всю страну брендов), киноиндустрия и музыкальная индустрия, охватывающая производство и обработку музыкальных произведений.

«Мы ожидаем фокусировку региона на этих индустриях, а дальше нужно будет говорить про меры поддержки», — заявила Е. Черкес-заде.
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