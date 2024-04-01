АСИ предложило правительству Свердловской области сосредоточиться на трех креативных индустриях

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. Свердловское правительство приступило к формированию экспертной группы, которая будет ...01.04.2024 Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства стал региональной опорной организацией развития креативных индустрий региона
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства стал региональной опорной ...04.12.2023 В Екатеринбурге пройдет тренд-сессия «EVENT-бизнес: тренды, опыт, возможности»
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. 14 декабря в екатеринбургском креативном кластере «Домна» (ул. Вайнера, 16) состоится ...14.11.2023 Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по развитию креативных индустрий
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. Свердловская область заняла 10-е место рейтинга регионов РФ по развитию креативных ...05.05.2022 В России могут отсрочить на два года поддержку креативной индустрии
УрБК, Москва, 05.05.2022. Минкульт РФ предложил отложить до 2024 года закрепление в законодательстве термина творческие ...