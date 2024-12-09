АСИ: В сфере креативных индустрий работают 4,6 млн россиян

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2024. Члены комитета свердловского Заксобрания по промышленной, инновационной политике и ...

Свердловское Заксобрание рассмотрит законопроект о развитии креативных индустрий

В Екатеринбурге в кластере «Домна» подвели итоги исследования креативной экономики

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2024. В креативном кластере «Домна» прошла пресс-конференция, на которой подвели итоги ...