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09.12.2024

АСИ: В сфере креативных индустрий работают 4,6 млн россиян

УрБК, Москва, 09.12.2024. В сфере креативных индустрий РФ в настоящее время работают 4,6 млн россиян. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлану Чупшеву.

«У нас 16 креативных индустрий. По сути, мы очертили новые границы, новый контур нового экономического сектора, но хочу сказать, что уже сегодня креативные индустрии ежегодно генерят выручку в 14,5 трлн руб. — это серьезные цифры», — отметила С. Чупшева, добавив, что у этого сектора экономики имеется большой потенциал для развития, который будет реализован на федеральном и региональном уровнях.

При этом доля креативных индустрий составляет 3,5% от ВВП страны. Однако к 2030 году этот показатель планируют увеличить до 6%.

Ранее стало известно, что свердловские власти разработали законопроект, направленный на создание благоприятных условий для развития креативных индустрий в регионе.
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