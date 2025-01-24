Полпред президента в УрФО Артем Жога ознакомился с инвестпроектами ММК

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 24.01.2025. Полпред президента в УрФО Артем Жога посетил Магнитогорск, в частности, промплощадку Магнитогорского металлургического комбината (ММК) и уникальный городской курорт «Притяжение». В поездке его сопровождали губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, гендиректор ПАО «ММК» Павел Шиляев и глава Магнитогорска Сергей Бердников, сообщает пресс-служба комбината.Для представителя президента это первый визит в Магнитогорск. В ходе посещения города Артем Жога принял участие в различных мероприятиях. Одним из них стала двухсторонняя встреча с Алексеем Теслером для обсуждения актуальной региональной повестки. Также на площадке ММК прошло заседание Совета по экологической политике при полномочном представителе президента РФ в УрФО. В нем приняло участие в том числе и руководство комбината.Представитель президента осмотрел производственные площадки ММК, в частности, коксохимическое производство, включая введенную в строй в прошлом году коксовую батарею №12. Данный комплекс производит за год 2,5 млн т. сухого кокса, покрывая 50% потребности комбината в этой продукции. Мощность этой батареи не имеет аналогов в России. По словам Виктора Рашникова, проект ее строительства стал крупнейшим за последние десять лет. Инвестиции в него составили почти 90 млрд руб. Председатель совета директоров комбината подчеркнул, что новый комплекс важен не только в плане производства, но и экологии.«Значение проекта для Магнитки действительно трудно переоценить. Благодаря самым современным технологиям и природоохранным установкам нового комплекса выбросы в атмосферу сократятся на 11,5 тыс. т. Его работа позволит нам до исторического минимума уменьшить техногенное воздействие на окружающую среду. Реализация этого и других инвестиционных проектов ММК уже позволила снизить комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) в Магнитогорске в 3,2 раза к уровню 2017 года. В 2024 году показатель КИЗА составил 4,8 единиц, а в 2025 году ожидается его уменьшение до 4,5 единиц», — сказал В. Рашников.Также Артем Жога посетил первый доменный цех комбината, с которого началась его история в 1932 году, осмотрел листопрокатные цеха и другие ключевые объекты производства. В ходе своего визита полномочный представитель президента ознакомился в том числе с инвестиционными проектами, реализуемыми ММК. На данный момент в Магнитогорске по этим проектам идет строительство трех цехов: литейно-кузнечного, машиностроительного и цеха стальных валков. Цель создания производств — выпуск импортозамещающей продукции, предназначенной, в том числе и для других предприятий.В рамках знакомства с социальными проектами ММК Артем Жога посетил крупнейший из них — городской курорт «Притяжение». Инициатором и инвестором данного проекта является Виктор Рашников. На данный момент 200 га из планируемых к освоению 400 га территории уже заполнены действующими спортивными, развлекательными и рекреационными объектами, которые с 2022 года посетило более 4 млн чел. В нынешнем году планируется открыть семейный цент отдыха и термальный комплекс.