Курорт «Притяжение» получил награду Правительства РФ

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Магнитогорский городской курорт «Притяжение» получил премию Правительства РФ как лучший инвестиционный проект по развитию объектов туристской индустрии. Премия присуждается ежегодно за достижения в области развития туризма, сообщает пресс-служба Магнитогорского металлургического комбината (ММК).Как отметил председатель Совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, городской курорт «Притяжение» является уникальным инвестиционным проектом, который собрал на своей территории развлекательные, спортивные и образовательно-культурные объекты. Общественное пространство включено в стратегию развития Магнитогорска. В перспективе парк займет территорию площадью 400 га, из которых 200 га уже наполнены работающей инфраструктурой и озеленением. В настоящее время посетителям зеленой зоны доступны видовой искусственный холм с лыжными трассами, роллер-парк, пешеходный бульвар, искусственное озеро площадью 12 га с каскадными водопадами и видовым мостом, тематические сады и сад-лабиринт, пляжная зона, фудмолл, мультимедийная мастерская, рекрутинговый центр ММК и центр профориентации «Юный металлург». Также для жителей Магнитогорска были созданы детские площадки площадью 8 тыс. кв. м и 40 км дорожек, где можно заниматься разными видами спорта.Ключевой достопримечательностью курорта «Притяжение» является светомузыкальный фонтан «Стальное сердце Родины», который символизирует процесс производства стали. Его площадь составила 3,5 тыс. кв. м. Объект запустили в июле 2024 года. В церемонии открытия скульптурной композиции в формате видеоконференцсвязи принял участие президент России Владимир Путин.К настоящему моменту реализовано три очереди проекта и идет строительство новых объектов. В первой половине 2025 года на территории мультифункционального городского пространства планируют открыть развлекательный центр площадью 10 тыс. кв. м с уникальным световым куполом, разными тематическими и функциональными зонами для детей и взрослых. Городской курорт «Притяжение» стал символом Магнитогорска и местом, привлекающим туристов из разных регионов России.Также заместитель генерального директора ПАО «ММК» по социальным вопросам Алексей Жлоба анонсировал открытие детского центра и термального комплекса в 2025 году на территории «Притяжения».«В формате выездного совещания непосредственно на площадке вместе с Виктором Филипповичем Рашниковым, инициатором и главным инвестором проекта, осмотрели все объекты. К зимнему сезону все, что планировали, сделали. Работы идут по согласованному ранее графику», — отметил он.По словам А. Жлобы, к настоящему моменту генподрядчик закончил работы по закрытию теплого контура здания центра, произвел подачу временного отопления, залил железобетонные конструкции, выполнил монтаж металлических конструкций, смонтировал световой купол, провел монтаж вентилируемого фасада. В декабре этого года начнутся отделочные работы. Отмечается, что площадь крытого детского центра составит свыше 10 тыс. кв. м. Также в плановом режиме идет строительство термального комплекса, который объединит открытые и закрытые бассейны, а также восемь тематических бань и саун. В настоящее время рабочие готовят строительную площадку и прокладывают необходимые инженерные коммуникации. В декабре следующего года комплекс сдадут в эксплуатацию.Одновременно в рамках развития «Притяжения» архитекторы готовят проект четырехзвездочного отеля, который рассчитан на 180 номеров. Строительство планируют начать во втором квартале 2025 года. Кроме того, планируется строительство объектов детской хоккейной академии, жилого района и многофункционального медицинского центра.«Главная цель проекта «Притяжение» — это развитие городской среды и повышение качества жизни в Магнитогорске. Чем больше будет точек притяжения, новых мест и возможностей для семейного отдыха и занятий спортом, тем лучше. Это поможет удержать в городах молодежь и привлечь опытные кадры из других регионов. Для ММК — это принципиально важно», — подчеркнул А. Жлоба.