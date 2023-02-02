«Притяжение» близко

На этой неделе председатель Совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников побывал с рабочим визитом на строительстве объектов второй очереди городского курорта «Притяжение». Пуск второй очереди будет приурочен ко Дню металлурга — до введения объектов в эксплуатацию осталось менее трех месяцев. Вторая очередь парка добавит еще 100 га к уже освоенной территории.



В «Притяжении» на одной площадке будут располагаться самые разные объекты для отдыха и занятий спортом. По отдельности что-то подобное есть в других городах России, но на одной площадке все вместе это появится впервые.



Так, основными объектами второй очереди станут видовой холм и озеро. На холме будет расположена смотровая площадка и различные объекты для активного отдыха, в том числе трассы с всесезонным покрытием для начинающих сноубордистов и горнолыжников, для тюбингов. Также здесь будут оборудованы трассы для занятий маунтинбайком и зип-лайн троллей длиной 440 м, который свяжет вершину холма с финишной точкой у озера.



Озеро будет состоять из двух водоемов — верхнего и нижнего. Общая площадь зеркала составит 12 га, вместе с пляжной инфраструктурой — 15 га. Совсем скоро на озере появится большой видовой мост и лодочная станция. Также на территории второй очереди будет оборудован пляж, пикниковый остров, сцена, парящая над водной гладью, пункт проката и экотропа с болотистыми растениями.



Велосипедная трасса, которая находится на западном склоне видового холма, уже полностью готова. Сейчас строители ведут работы над основанием трасс для горнолыжников и любителей тюбинга. В ближайшее время они приступят к монтажу всесезонного покрытия, подъемника, организации освещения, строительству беседок и станции троллея. Одновременно идет монтаж инженерных коммуникаций и системы искусственного оснежения. Затем рабочие займутся озеленением территории.



Следующим элементом второй очереди «Притяжения» станет открытый спортивный комплекс, на территории которого появятся поля для мини-футбола, волейбольные и баскетбольные площадки, теннисные корты. Также планируется поле для мини-гольфа и специальная спортивно-дрессировочная площадка для собак. В перспективе — океанариум с оранжереей, крытый детский парк развлечений, а также другие объекты и многочисленные открытые досуговые площадки различной тематики.



Осенью прошлого года проект по преобразованию городской среды «Притяжение», инициированный ПАО «ММК», стал лауреатом приза зрительских симпатий Premio del Pubblico в двух номинациях. Проект победил в номинации «Лучший реализованный проект ландшафтной архитектуры», а входная группа «Притяжения» завоевала награду в номинации «Лучший проект общественного здания или сооружения». В качестве приза зрительских симпатий Premio del Pubblico присудили статуэтки «Золотой Трезини» и дипломы победителей.



Открытие объектов первой очереди проекта состоялось в июле прошлого года. Первая очередь «Притяжения» занимает площадь 27 га, зеленые насаждения с прогулочными дорожками — 23 га. У горожан и гостей Магнитогорска есть возможность посетить информационный центр, фудмолл, роллер-парк, центральную детскую площадку, пешеходный бульвар с центральной входной группой и светомузыкальным фонтаном. Здесь же построена парковка, рассчитанная на 2,1 тыс. машино-мест.



Информационный центр выполняет роль стартовой зоны территории «Притяжение». В нем гости могут получить сведения обо всех объектах и локациях, увидеть историю создания и будущее проекта, приобрести билеты на различные аттракционы и услуги.



Один из ключевых объектов первой очереди — фудмолл. Это гастрономическое пространство общей площадью 2 тыс. кв. м., которое станет новой точкой отдыха горожан, местом проведения культурных и развлекательных мероприятий. Здание вписано в ландшафт пешеходного бульвара. На первом этаже фудмолла располагается ресторан на 80 посадочных мест, а второй этаж вместимостью 240 посадочных мест предложит посетителям 14 гастрономических концепций европейской, грузинской, азиатской и других популярных кухонь мира.



В рамках первой очереди проекта открылись роллер-парк и центральная детская площадка площадью 8 тыс. кв. м. с зоной отдыха для родителей и 30 аттракционами. В зимнее время не имеющий аналогов в регионе роллер-парк будет превращаться в каток.



Важная часть проекта — пешеходный бульвар с центральной входной группой и светомузыкальным фонтаном, в котором видеоизображения будут проецироваться прямо на вертикальную гладь воды. Также в ходе строительства первой очереди было высажено свыше 1,5 тыс. деревьев, 50 тыс. кустарников и 330 тыс. многолетних цветов и луковичных растений, а площадь газонов составляет 125 тыс. кв. м.



Добавим, что в феврале этого года начались работы по подготовке строительства третьей очереди проекта «Притяжение».



Фото предоставлено управлением информации и общественных связей ММК