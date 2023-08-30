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Вчера, 11:42

В Магнитогорске появился спортивный кластер

На территории второй очереди городского курорта «Притяжение» в Магнитогорске состоялось открытие спортивного кластера. Для посетителей парка доступны 26 современных спортивных площадок с пунктами проката и раздевалками, тренажерный комплекс и площадка для дрифта и картинга.

В Магнитогорске появился спортивный кластер

Спортивный кластер в парке был создан за два месяца, здесь представлено самое современное спортивное оборудование.

«Площадь спортивного кластера составила почти 5 га. Здесь расположено 26 различных спортивных площадок, как для индивидуальных видов спорта, так и для командных. Есть современные, еще только входящие в моду виды спорта, как панна футбол, текбол. И есть традиционные площадки — волейбол, футбол, стритбаскет. Площадки для различных мероприятий, в том числе для восточных практик. У нас представлена вся линейка тренажеров, в том числе для паркура, воркаута и силовых единоборств, а также различные фитнес-капсулы, силовые тренажеры, беговая дорожка на 200 м, разминочные зоны, зона для стрельбы из лука. Кроме того, мы ожидаем посетителей на специальной площадке для дрессировки собак», — рассказал руководитель направления по маркетингу и коммерции ООО «Территория Притяжения» Максим Ясько.

В Магнитогорске появился спортивный кластер

На территории кластера есть и вся необходимая инфраструктура: раздевалки, душевые, пункты проката. Недалеко от игровых площадок расположился тренажерный комплекс, оснащенный современным оборудованием. Позаниматься на тренажерах бесплатно может любой желающий.

Также на территории спортивного кластера начал свою работу дрифт-трайк-клуб со сложной трассой и машинами ручной сборки. Спортивный кластер и площадка для дрифта и картинга будут открыты для всех желающих в том числе и в зимнее время года.

В Магнитогорске появился спортивный кластер

Напомним, что вторая очередь парка «Притяжение» открылась чуть более месяца назад. Это проект по преобразованию городской среды, который реализуется по инициативе председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова. Второй этап проекта включает в себя более 100 гектаров благоустроенной территории.

В Магнитогорске появился спортивный кластер

Один из ее ключевых объектов — искусственный видовой холм высотой 36 м, на вершине которого оборудована смотровая площадка. На нем организованы объекты для активного отдыха: трассы с всесезонным покрытием для начинающих сноубордистов и горнолыжников, для катания на тюбингах и занятий маунтинбайком. Готовится к открытию зиплайн-троллей — металлический трос длиной 440 м, по которому можно выполнить скоростной спуск к искусственному озеру.

В Магнитогорске появился спортивный кластер

Озеро состоит из двух водоемов (верхнего и нижнего), между которыми сформирован многоуровневый каскад. Общая площадь зеркала озера — 12 га, максимальная глубина — около шести метров. Над водоемом построен большой видовой мост протяженностью 400 м. К услугам гостей городского курорта — лодочная станция и пляж, остров для пикников, экологическая тропа, а также парящая над водной гладью сцена.

Сеть велосипедных и пешеходных дорожек в парке продлена на 40 км. К уже имеющимся детским площадкам добавилась водная детская площадка, которая оснащена оборудованием с подачей воды.

В Магнитогорске появился спортивный кластер

«Надеюсь, те новшества, которые появились здесь — холм, озеро, спортивные объекты — придутся по душе горожанам. У нас получается большой, очень масштабный проект — настоящий городской курорт, который мы стремимся сделать еще более насыщенным и привлекательным для магнитогорцев всех возрастов и интересов, чтобы он стал точкой притяжения для жителей и гостей города», — отметил председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

Напомним, что проект «Притяжение» предполагает комплексное освоение территории площадью около 400 га, которое завершится созданием круглогодичного мультифункционального паркового пространства, концептуально поделенного на кластеры со всесезонными формами досуга (развлечение, образование, спорт) и комплексом зданий общей площадью около 100 тыс. кв. м. На одной территории расположатся образовательные, музейные, общественно-деловые, спортивно-событийные, гостиничные, парково-рекреационные объекты.

В Магнитогорске появился спортивный кластер

В июле 2022 года была сдана первая очередь проекта общей площадью 27 га, из которых 23 га — парковая территория с зелеными насаждениями и прогулочными дорожками. Для горожан и гостей Магнитогорска были открыты информационный центр, фудмолл, роллер-парк, центральная детская площадка, пешеходный бульвар с входной группой и светомузыкальным фонтаном.

Сейчас в рамках развития городского курорта «Притяжение» продолжается строительство объектов следующей очереди.

Фото предоставлены управлением информации и общественных связей ПАО «ММК»
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