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В магнитогорском парке «Притяжение» открылся спортивный кластер

УрБК, Магнитогорск, 30.08.2023. На городском курорте «Притяжение» в Магнитогорске состоялось открытие спортивного кластера. Для посетителей парка доступны 26 современных спортивных площадок с пунктами проката и раздевалками, тренажерный комплекс и площадка для дрифта и картинга, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».

Спортивный кластер в парке был создан за два месяца, здесь представлено самое современное спортивное оборудование.

В магнитогорском парке «Притяжение» открылся спортивный кластер
Фото предоставлено управлением информации и общественных связей ПАО «ММК»

«Площадь спортивного кластера составила почти 5 га. Здесь расположено 26 различных спортивных площадок, как для индивидуальных видов спорта, так и для командных. Есть современные, еще только входящие в моду виды спорта, как панна футбол, текбол. И есть традиционные площадки — волейбол, футбол, стритбаскет. Площадки для различных мероприятий, в том числе для восточных практик. У нас представлена вся линейка тренажеров, в том числе для паркура, воркаута и силовых единоборств, а также различные фитнес-капсулы, силовые тренажеры, беговая дорожка на 200 м, разминочные зоны, зона для стрельбы из лука. Кроме того, мы ожидаем посетителей на специальной площадке для дрессировки собак», — рассказал руководитель направления по маркетингу и коммерции ООО «Территория Притяжения» Максим Ясько.

На территории кластера есть и вся необходимая инфраструктура: раздевалки, душевые, пункты проката. Недалеко от игровых площадок расположился тренажерный комплекс, оснащенный современным оборудованием. Позаниматься на тренажерах бесплатно может любой желающий.

Также на территории спортивного кластера начал свою работу дрифт-трайк-клуб со сложной трассой и машинами ручной сборки. Спортивный кластер и площадка для дрифта и картинга будут открыты для всех желающих в том числе и в зимнее время года.
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