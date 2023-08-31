Горячее «Притяжение»

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На территории городского курорта «Притяжение» в Магнитогорске построят термальный комплекс. Концепцию нового проекта утвердил председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» («ММК») Виктор Рашников. Проектирование термального комплекса, по мнению авторов идеи, позволит дать новый импульс сфере досуга, отдыха и оздоровления Магнитогорска.Концепцию городского термального комплекса представила команда AltDevelopment. Виктор Рашников одобрил идеи разработчиков и дал поручение перейти к проектированию объекта.Проанализировав рынок наиболее популярных услуг, разработчики парка представили новый объект, который, как правило, пользуется популярностью в северных регионах, — термальные комплексы. Предполагается, что новый тренд привлечет туристов и будет востребован у жителей города.В рамках создания термального комплекса на территории курорта построят разные бани мира, создадут зоны для релаксации и восстановления, благоустроят окружающую территорию. Также в локации построят бассейны и другие сооружения. Часть термального комплекса будет находиться в лесном массиве.Общая площадь комплекса составит более 8 тыс. кв. м., на которых разместятся уличные и крытые тематические бассейны общей площадью 1 тыс. кв. м., современный банный комплекс и гостиница «Европа», которую ожидает глобальная модернизация.Также в лесу построят бунгало, где гости курорта смогут наслаждаться чистым воздухом, не выезжая за пределы города. Каждое бунгало будет оборудовано всем необходимым для комфортного проживания.Напомним, что городской курорт «Притяжение» — оригинальный проект по модернизации городской среды Магнитогорска, инициатором и инвестором которого стал лично Виктор Рашников. За два года в эксплуатацию были введены первая и вторая очереди проекта.А на прошлой неделе на территории второй очереди городского курорта «Притяжение» прошло открытие спортивного кластера. Для посетителей парка стали доступны 26 современных спортивных площадок с пунктами проката и раздевалками, тренажерный комплекс и площадка для дрифта и картинга.Спортивный кластер в парке был построен всего за два месяца. На сегодняшний день здесь представлено самое современное спортивное оборудование.«Площадь спортивного кластера составила почти 5 га. Здесь расположено 26 различных спортивных площадок, как для индивидуальных видов спорта, так и для командных. Есть современные, еще только входящие в моду виды спорта, как панна футбол, текбол. И есть традиционные площадки — волейбол, футбол, стритбаскет. Площадки для различных мероприятий, в том числе для восточных практик. У нас представлена вся линейка тренажеров, в том числе для паркура, воркаута и силовых единоборств, а также различные фитнес-капсулы, силовые тренажеры, беговая дорожка на 200 м, разминочные зоны, зона для стрельбы из лука. Кроме того, мы ожидаем посетителей на специальной площадке для дрессировки собак», — рассказал руководитель направления по маркетингу и коммерции ООО «Территория Притяжения» Максим Ясько.На территории кластера также имеется вся необходимая сопутствующая инфраструктура: раздевалки, душевые, пункты проката. Рядом расположился уличный тренажерный комплекс, оснащенный современным оборудованием. Заниматься здесь бесплатно может любой желающий.Кроме того, на территории спортивного кластера начал работу дрифт-трайк-клуб со сложной трассой и машинами ручной сборки. Спортивный кластер и площадка для дрифта и картинга будут открыты для всех желающих в том числе и в зимнее время года.