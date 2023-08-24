УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:03

На территории городского курорта «Притяжение» в Магнитогорске построят термальный комплекс площадью 8 тыс. квадратных метров

УрБК, Магнитогорск, 07.09.2023. На территории городского курорта «Притяжение» в Магнитогорске построят термальный комплекс. Концепцию нового проекта утвердил председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников, сообщает пресс-служба предприятия.

На территории городского курорта «Притяжение» в Магнитогорске построят термальный комплекс площадью 8 тыс. квадратных метров
Изображение предоставлено пресс-службой ММК

«Строительство термального комплекса — это целый ряд мероприятий, который включает в себя возведение разных бань мира, размещение разнообразных зон релаксации и восстановления, оформление гармоничного окружающего пространства, строительство бассейнов и других сопутствующих сооружений. Частично термальный комплекс будет размещен в лесном массиве, но при этом будет хорошо виден со стороны городского курорта «Притяжение», что повысит его узнаваемость и посещаемость», — говорится в сообщении.

Ожидается, что общая площадь комплекса составит более 8 тыс. кв. м. Он будет включать бассейны, современный банный комплекс и гостиницу «Европа».
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.08.2023 Городской курорт «Притяжение» от ММК стал победителем бизнес-премии «Герои городов 2023»

УрБК, Магнитогорск, 24.08.2023. На ХII Московском урбанистическом форуме городской курорт «Притяжение» занял 1-е место ...

17.07.2023 В Магнитогорске состоялось открытие второй очереди реализуемого при поддержке ММК проекта «Притяжение»

УрБК, Магнитогорск, 17.07.2023. В Магнитогорске в преддверии Дня металлурга состоялось открытие второй очереди парка ...

18.10.2022 Запуск второй очереди проекта «Притяжение» в Магнитогорске состоится в июле 2023 года

УрБК, Магнитогорск, 18.10.2022. Председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) ...

31.05.2021 Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников проинспектировал ход реализации проекта «Притяжение»

УрБК, Магнитогорск, 31.05.2021. Председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) ...

08.09.2020 Разработкой магнитогорского музейно-образовательного комплекса «Притяжение» займутся российско-немецкие компании

УрБК, Магнитогорск, 08.09.2020. В Магнитогорске разработкой концепции музейно-образовательного комплекса «Притяжение» ...

Популярные новости
11.08.2023В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан22.08.2023В Свердловскую область поступит 115 млн рублей на развитие системы обращения с ТКО11.08.2023Праздничный лук16.08.2023Валентина Савенкова о последствиях повышения ключевой ставки для россиян18.08.2023Елена Степанова: Оплатить налог можно будет в несколько кликов
Архив новостей
Сентябрь 2023 (166)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18