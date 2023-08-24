На территории городского курорта «Притяжение» в Магнитогорске построят термальный комплекс площадью 8 тыс. квадратных метров

УрБК, Магнитогорск, 24.08.2023. На ХII Московском урбанистическом форуме городской курорт «Притяжение» занял 1-е место ...17.07.2023 В Магнитогорске состоялось открытие второй очереди реализуемого при поддержке ММК проекта «Притяжение»
УрБК, Магнитогорск, 17.07.2023. В Магнитогорске в преддверии Дня металлурга состоялось открытие второй очереди парка ...18.10.2022 Запуск второй очереди проекта «Притяжение» в Магнитогорске состоится в июле 2023 года
УрБК, Магнитогорск, 18.10.2022. Председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) ...31.05.2021 Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников проинспектировал ход реализации проекта «Притяжение»
УрБК, Магнитогорск, 31.05.2021. Председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) ...08.09.2020 Разработкой магнитогорского музейно-образовательного комплекса «Притяжение» займутся российско-немецкие компании
УрБК, Магнитогорск, 08.09.2020. В Магнитогорске разработкой концепции музейно-образовательного комплекса «Притяжение» ...