На территории городского курорта «Притяжение» в Магнитогорске построят термальный комплекс площадью 8 тыс. квадратных метров

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УрБК, Магнитогорск, 07.09.2023. На территории городского курорта «Притяжение» в Магнитогорске построят термальный комплекс. Концепцию нового проекта утвердил председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников, сообщает пресс-служба предприятия.«Строительство термального комплекса — это целый ряд мероприятий, который включает в себя возведение разных бань мира, размещение разнообразных зон релаксации и восстановления, оформление гармоничного окружающего пространства, строительство бассейнов и других сопутствующих сооружений. Частично термальный комплекс будет размещен в лесном массиве, но при этом будет хорошо виден со стороны городского курорта «Притяжение», что повысит его узнаваемость и посещаемость», — говорится в сообщении.Ожидается, что общая площадь комплекса составит более 8 тыс. кв. м. Он будет включать бассейны, современный банный комплекс и гостиницу «Европа».