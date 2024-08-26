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Владимир Путин посетил городской курорт «Притяжение» в Магнитогорске

УрБК, Магнитогорск, 17.07.2025. Президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита в Магнитогорск побывал в городском курорте «Притяжение». Инициатором создания курорта и его основным инвестором является председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников, сообщает пресс-служба предприятия.

Владимир Путин посетил городской курорт «Притяжение» в Магнитогорске
Фото Евгения Рухмалева

Виктор Филиппович рассказал Владимиру Владимировичу об истории создания и перспективах городского курорта, уже ставшего визитной карточкой Магнитогорска и Южного Урала.

Первая очередь «Притяжения» была открыта в июле 2022 года, и с тех пор каждый год вводятся в строй новые объекты. В 2022 году для горожан и гостей Магнитогорска были открыты информационный центр, фудмолл, роллер-парк, центральная детская площадка, пешеходный бульвар с входной группой и светомузыкальным фонтаном.

Одним из основных объектов второй очереди в 2023 году стал искусственный видовой холм высотой 36 метров, на вершине которого оборудована смотровая площадка. Здесь представлены возможности для активного отдыха: зимние трассы для начинающих сноубордистов и горнолыжников, а также трассы с всесезонным покрытием для катания на тюбингах.

Над искусственным озером площадью 12 гектаров был построен парящий мост протяженностью 400 метров. У магнитогорцев появилась возможность воспользоваться услугами проката плавательных средств и пикникового острова, а также отдохнуть на пляже с чудесным песком и шезлонгами.

В 2024 году в День металлурга была запущена третья очередь курорта «Притяжения». Ключевой объект этой очереди парка — светомузыкальный фонтан «Стальное сердце Родины», символизирующий процесс выплавки стали, в режиме видеоконференции запустил президент РФ. Площадь фонтана — более 3,5 тыс. кв. м, количество струй — 1 тыс. 724. Высота струй достигает тридцати метров. В конструкции использована технология живого огня.

Центральный объект четвертой очереди — центр развлечений с научно-познавательным интерактивным музеем и парком аттракционов для детей и взрослых площадью 10 тыс. кв. метров. В центре разместились кибер-арена, площадка для лазертага, полоса препятствий, VR-аттракционы и другие развлечения, которые будут интересны и детям, и взрослым.

«Притяжение» уже стало любимым местом отдыха для жителей и гостей города. Здесь много возможностей для занятий спортом, активного и спокойного отдыха. Можно, не выезжая из города, летом позагорать на песочном пляже и искупаться, а зимой покататься на лыжах. В работе много других масштабных объектов — началось строительство современного фитнес-центра с бассейном, к концу этого года заработает термальный комплекс площадью 6 тыс. кв. м., полным ходом идет строительство детской хоккейной академии. Ее мы запустим в конце следующего года. В юго-западной части Притяжения началась подготовка площадки к строительству современного жилого района площадью жилья более 600 тыс. кв. м.», — сказал председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

Городской курорт «Притяжение» удостоен множества наград, в их числе — премия правительства РФ, присужденная курорту в 2024 году. «Притяжение» было отмечено как лучший инвестиционный проект по развитию объектов туристской индустрии. Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников в 2024 году победил в номинации «Меценат благоустройства» I Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды, организатором которого выступило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
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