Территория «Притяжения»

Изображения предоставлены пресс-службой ПАО «ММК»

В рамках рабочего визита в Челябинскую область заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова осмотрела площадки Магнитогорского металлургического комбината (ММК) и городской парк «Притяжение», сообщает управление информации и общественных связей ММК.Так, на комбинате зампредседателю правительства РФ продемонстрировали строящийся комплекс коксовой батареи № 12. Его производительность составит 2,5 млн т сухого кокса в год, что позволит вывести из эксплуатации старые коксовые батареи, снизив тем самым объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тыс. т в год.Затем Татьяна Голикова побывала в парке «Притяжение», инициатором создания и основным инвестором которого является председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. Объект представляет собой круглогодичное мультифункциональное пространство площадью 400 га. В парке высажено 5,7 тыс. деревьев, 340 тыс. кустарников и 1 млн многолетних цветов.В начале июня в искусственный водоем городского курорта «Притяжение» были запущены первые партии сазана и толстолобика — всего около 10 тыс. штук сазана и 10 тыс. толстолобика, поедающего фитопланктон и являющегося природным фитомелиоратором. Зарыбление толстолобиком будет способствовать самоочищению водохранилища. Кроме этого, толстолобик фильтрует и очищает воду от микроскопических водорослей, а сазан поедает корни, водоросли и донные отложения. То есть эти две породы рыб будут сохранять водоем в чистоте.Само озеро имеет два уровня. В верхней части глубина небольшая, в среднем 0,5 м. Это болотистое место с разными растениями, которые должны служить природным фильтром воды и местом для развития малька рыбы. В нижней части озера сделали яму глубиной 4-6 м, где смогут зимовать рыбы.Отметим, что в настоящий момент специалисты продолжают строительство третьей очереди городского курорта «Притяжение», которую планируется сдать в 2024-2025 годах. Сейчас на площадке идут работы по возведению детского крытого парка развлечений, запуск которого состоится в 2025 году.Парк развлечений расположится почти на 10 тыс. кв. м. Он объединит несколько функциональных площадок для детей с самыми разными интересами. Здесь планируется построить «Летающий кинотеатр» — аттракцион площадью свыше 400 кв. м. с купольным экраном с расширением 4К, а также динамическими креслами, позволяющими испытать чувство полета.В мультимедийном двухуровневом технопарке «Мастерская снов», расположенном на 700 кв. м., будет 15 тематических зон, направленных на развитие креативного мышления у детей и раскрытие творческого потенциала у подростков. В парке развлечений можно будет проводить праздники, концерты и соревнования или отметить день рождения ребенка, а также просто отдохнуть с семьей в кафе, рассчитанном на 90 гостей.Кроме того, ко Дню металлурга-2024 в парке появятся новые объекты — светомузыкальный фонтан и прилегающий к нему арт-квартал.Двухуровневый фонтан расположился между центральной и северной входными группами городского парка-курорта «Притяжение». Новый фонтан, как и первый, установленный в парке-курорте в 2022 году, тоже будет светомузыкальным, высота основной струи будет достигать 30 м, а верхний уровень фонтана будет в виде классической чаши. На водном экране парка «Притяжение», который в прошлом году посетило более 2 млн человек, можно будет наблюдать шоу — имитацию льющегося расплавленного металла, видеопроекции на воде и лазерные шоу.Первая из трех очередей арт-квартала представляет собой трехэтажное здание площадью более 1 тыс. кв. м. На третьем этаже планируется размещение фуд-корта, посетители которого смогут любоваться панорамным видом на парк.Напомним, что первая очередь парка «Притяжение» была открыта в 2022 году. Для жителей и гостей города здесь работают информационный центр, фудмолл, роллер-парк, центральная детская площадка, пешеходный бульвар с входной группой и светомузыкальным фонтаном. В июле 2023 года открылась вторая очередь проекта, в составе которой искусственный видовой холм высотой 36 м со смотровой площадкой и объектами активного отдыха, искусственное озеро, открытый спортивный комплекс, детские площадки и сеть пешеходных и велосипедных дорожек общей протяженностью 40 км.