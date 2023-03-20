Экологичная модернизация

На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) стартовали сушка и разогрев блока № 3, являющегося частью комплекса коксовой батареи № 12. Он будет запущен в эксплуатацию летом 2023 года вместе с блоком № 4. Вся эта работа ведется в рамках строительства комплекса новой коксовой батареи.



Сейчас на обоих блоках полностью завершена огнеупорная кладка. На третьем в ходе подготовки к сушке и разогреву прошел монтаж постоянного и временного газопроводов от второго блока улавливания ЦУПХП. Там же идут предпусковые работы с разогревом огнеупорной кладки: в течение нескольких месяцев будет происходить постепенное повышение температуры, обеспечивающее равномерный прогрев. Далее состоится загрузка печей для коксования с последующей выдачей кокса.



Проект также включает в себя строительство трех установок сухого тушения кокса (УСТК). Первой заработает УСТК № 3, где уже готовы камеры тушения и ведутся монтажные работы. Строительные работы проходят и на других объектах комплекса, включая блоки углеподготовки и коксосортировки, а также первый и второй блоки батареи, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году в рамках второй очереди проекта.



В УСТК горячий кокс будет поступать в камеру тушения и охлаждаться путем многократной принудительной циркуляции инертного газа сквозь слой кокса. Данная технология более экологична и позволяет использовать вторичные ресурсы. Так, тепло кокса на УСТК будет преобразовываться в перегретый пар энергетических параметров с температурой 450 градусов и давлением 4 МПа для выработки электрической энергии в объеме 40 МВт (два турбогенератора по 20 МВт). Это позволит обеспечить собственные потребности комплекса коксовой батареи в электроэнергии.



Помимо этого, на предприятии идет строительство новой биохимической установки, которая нужна для очистки сточной воды коксохимического производства с учетом коксовой батареи № 12 и уже существующих батарей. Производительность установки — 300 кубометров сточной воды в час. Реализация проекта способствует улучшению условий труда, снижению негативного влияния на экологию города и поможет обеспечить нормативные показатели качества воздуха.



На объекте завершены все бетонные работы, возведены конструкции, завершаются отделочные работы и дополнительная обвязка трубопроводов. С конца 2022 года на новой биохимической установке в сотрудничестве с китайскими специалистами выращиваются бактерии и постепенно заполняется бассейн, общий объем которого составляет 60 тыс. кубометров. Сейчас ключевой задачей является настройка режимов и пусконаладка установки.



Добавим, что активно ведется работа и по реконструкции цеха улавливания и переработки химических продуктов. Особое внимание обращено на первый блок улавливания, где практически полностью реконструируется бензольное отделение, дополнительно строятся первичные холодильники, появится новый склад бензола, отстойники смолы.



После поочередного запуска коксовой 12-й батареи в 2023 году из эксплуатации будут поэтапно выведены две устаревшие батареи. Благодаря этому снизятся выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. В том числе в 12 раз — бенз(а)пирена, в девять раз — формальдегидов.



Модернизация коксохимического производства ПАО «ММК» в первую очередь направлена на кардинальное снижение техногенной нагрузки на окружающую среду и достижение экологических задач в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Пуск комплекса коксовой батареи № 12 производительностью 2,5 млн т сухого кокса в год с последующим выводом устаревших мощностей в коксохимическом производстве обеспечит сокращение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тыс. т в год, а выбросы СО2 уменьшатся на 2,2 млн т в год.



Фото предоставлено управлением информации и общественных связей ММК