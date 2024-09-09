УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Статьи
Вчера, 12:25

Инвестиции в возобновляемую энергию

Инвестиции в возобновляемую энергиюЕВРАЗ выделит 28 млрд руб. для ремонта коксовой батареи № 10 на Нижнетагильском металлургическом комбинате (НТМК). Модернизация объекта снизит количество вредных выбросов в атмосферу и улучшит эффективность производства. По прогнозам экспертов, батарея № 10 начнет производить в год 970 тыс. т валового кокса. Опасные выбросы в атмосферу сократятся более чем на 1 тыс. т в год.

«Коксовая батарея №10 будет возводиться с учетом всех природоохранных требований и соответствовать наилучшим доступным технологиям. Сотрудники технической бригады, обслуживающей батарею, на период перевооружения будут переведены на другие рабочие места на коксохимическом производстве комбината», — рассказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Введение в эксплуатацию обновленного оборудования запланировано на конец III квартала 2027 года. За время технического перевооружения строители установят два новых коксовыталкивателя, два вагона для разгрузки угля, две двересъемные машины и 71 камеру коксования. В каждой из них появится система для улавливания пыли.

Кроме того, будет частично восстановлен цех улавливания. В нем обновят газоконденсатор с последующей заменой первичных газовых холодильников. Технология позволит эффективно выделять смолу из коксовых газов, фильтровать ее и использовать как топливо для обогрева батареи.

Модернизация коксовой батареи стали одним из этапов новой политики ЕВРАЗ в области энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии. Документ, принятый руководством компании для металлургических и горнодобывающих активов компании в Кемеровской, Свердловской и Тульской областей устанавливает приоритеты в деятельности предприятий, касающейся потребления энергоресурсов.

«Повышение энергоэффективности имеет ключевое значение в решении проблем устойчивого развития и борьбе с изменением климата. Меры по сокращению количества энергии, необходимой для производства стали, позволяют ЕВРАЗу снижать воздействие на окружающую среду и одновременно повышать операционную эффективность. Немаловажно, что сокращение использования ископаемого топлива на наших предприятиях позитивно отражается на качестве жизни людей в городах присутствия компании», — отметил директор ЕВРАЗа по энергетике и климатическому менеджменту Константин Константинов.

Так, согласно новым положениям, главными приоритетами в работе предприятий станут непрерывное повышение энергоэффективности и экономически рациональное использование низкоуглеродных источников энергии и возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в операционной и инвестиционной деятельности.

Компания также продолжит развивать систему энергоменеджмента. Кроме того, политика определяет приоритетное использование низкоуглеродных и возобновляемых источников энергии в операционной и инвестиционной деятельности компании при их стоимости и качестве, сопоставимых с традиционными источниками.

Принятая политика предусматривает вовлечение всех сотрудников в работу по повышению энергоэффективности. Это подразумевает внедрение принципов энергосбережения на всех уровнях принятия решений, а также необходимость рассмотрения альтернативных источников энергии.

Политика также направлена на обеспечение информационной открытости о деятельности ЕВРАЗа в области энергоэффективности для всех заинтересованных сторон.

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
09.09.2024 ЕВРАЗ выделит 28 млрд рублей для ремонта коксовой батареи № 10 на Нижнетагильском металлургическом комбинате

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. ЕВРАЗ выделит 28 млрд руб. для ремонта коксовой батареи № 10 на Нижнетагильском ...

22.08.2024 Руководство ЕВРАЗа утвердило политику в области энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии для предприятий Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2024. Руководство ЕВРАЗа утвердило политику в области энергоэффективности и использования ...

20.09.2023 ЕВРАЗ приступил к реконструкции коксовой батареи № 2 на Западно-Сибирском металлургическом комбинате

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2023. На Западно-Сибирском металлургическом комбинате (ЗСМК, входит в состав ЕВРАЗа) ...

29.03.2016 За три года ЕВРАЗ снизил объем выбросов парниковых газов на 16%

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2016. За три последних года ЕВРАЗ снизил консолидированный объем выбросов парниковых газов на ...

09.03.2016 Модернизация производства ЕВРАЗ НТМК позволит снизить на 20% выбросы в атмосферу

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2016. На ЕВРАЗ НТМК завершен первый этап проекта по техническому перевооружению установки ...

Популярные новости
20.08.2024Комфортные города22.08.2024Наращивание мощностей21.08.2024Илья Полянских: Парк должен быть местом отдыха для всех23.08.2024Илья Полянских: Парк должен быть местом отдыха для всех23.08.2024Окно инвестиций
Архив новостей
Сентябрь 2024 (365)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18