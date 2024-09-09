Инвестиции в возобновляемую энергию

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

ЕВРАЗ выделит 28 млрд руб. для ремонта коксовой батареи № 10 на Нижнетагильском металлургическом комбинате (НТМК). Модернизация объекта снизит количество вредных выбросов в атмосферу и улучшит эффективность производства. По прогнозам экспертов, батарея № 10 начнет производить в год 970 тыс. т валового кокса. Опасные выбросы в атмосферу сократятся более чем на 1 тыс. т в год.«Коксовая батарея №10 будет возводиться с учетом всех природоохранных требований и соответствовать наилучшим доступным технологиям. Сотрудники технической бригады, обслуживающей батарею, на период перевооружения будут переведены на другие рабочие места на коксохимическом производстве комбината», — рассказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.Введение в эксплуатацию обновленного оборудования запланировано на конец III квартала 2027 года. За время технического перевооружения строители установят два новых коксовыталкивателя, два вагона для разгрузки угля, две двересъемные машины и 71 камеру коксования. В каждой из них появится система для улавливания пыли.Кроме того, будет частично восстановлен цех улавливания. В нем обновят газоконденсатор с последующей заменой первичных газовых холодильников. Технология позволит эффективно выделять смолу из коксовых газов, фильтровать ее и использовать как топливо для обогрева батареи.Модернизация коксовой батареи стали одним из этапов новой политики ЕВРАЗ в области энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии. Документ, принятый руководством компании для металлургических и горнодобывающих активов компании в Кемеровской, Свердловской и Тульской областей устанавливает приоритеты в деятельности предприятий, касающейся потребления энергоресурсов.«Повышение энергоэффективности имеет ключевое значение в решении проблем устойчивого развития и борьбе с изменением климата. Меры по сокращению количества энергии, необходимой для производства стали, позволяют ЕВРАЗу снижать воздействие на окружающую среду и одновременно повышать операционную эффективность. Немаловажно, что сокращение использования ископаемого топлива на наших предприятиях позитивно отражается на качестве жизни людей в городах присутствия компании», — отметил директор ЕВРАЗа по энергетике и климатическому менеджменту Константин Константинов.Так, согласно новым положениям, главными приоритетами в работе предприятий станут непрерывное повышение энергоэффективности и экономически рациональное использование низкоуглеродных источников энергии и возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в операционной и инвестиционной деятельности.Компания также продолжит развивать систему энергоменеджмента. Кроме того, политика определяет приоритетное использование низкоуглеродных и возобновляемых источников энергии в операционной и инвестиционной деятельности компании при их стоимости и качестве, сопоставимых с традиционными источниками.Принятая политика предусматривает вовлечение всех сотрудников в работу по повышению энергоэффективности. Это подразумевает внедрение принципов энергосбережения на всех уровнях принятия решений, а также необходимость рассмотрения альтернативных источников энергии.Политика также направлена на обеспечение информационной открытости о деятельности ЕВРАЗа в области энергоэффективности для всех заинтересованных сторон.