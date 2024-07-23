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ЕВРАЗ выделит 28 млрд рублей для ремонта коксовой батареи № 10 на Нижнетагильском металлургическом комбинате

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. ЕВРАЗ выделит 28 млрд руб. для ремонта коксовой батареи № 10 на Нижнетагильском металлургическом комбинате (НТМК). Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

«Коксовая батарея №10 будет возводиться с учетом всех природоохранных требований и соответствовать наилучшим доступным технологиям. Сотрудники технической бригады, обслуживающей батарею, на период перевооружения будут переведены на другие рабочие места на коксохимическом производстве комбината», — сказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Он добавил, что сдачу объекта планируется провести в конце III квартала 2027 года. Ремонт батареи снизит количество вредных выбросов в атмосферу и улучшит эффективность производства. На реконструкцию холдинг потратит свыше 28 млрд руб. По прогнозам экспертов, батарея № 10 начнет производить в год 970 тыс. т валового кокса. Опасные выбросы в атмосферу сократятся более чем на 1 тыс. т в год.

За время технического перевооружения строители установят два новых коксовыталкивателя, два вагона для разгрузки угля, две двересъемные машины и 71 камеру коксования. В каждой из них появится система для улавливания пыли.

Кроме того, будет частично восстановлен цех улавливания. В нем обновят газоконденсатор с последующей заменой первичных газовых холодильников. Технология позволит эффективно выделять смолу из коксовых газов, фильтровать ее и использовать как топливо для обогрева батареи. Генеральным проектировщиком является компания EVRAZ STEEL BUILDING (входит в экосистему стального строительства ЕВРАЗ). В настоящее время холдинг ищет генерального подрядчика.
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