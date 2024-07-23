ЕВРАЗ выделит 28 млрд рублей для ремонта коксовой батареи № 10 на Нижнетагильском металлургическом комбинате

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2024. ЕВРАЗ завершил реализацию инвестиционного проекта по строительству третьей линии ...22.04.2024 Новый комплекс коксовой батареи ММК сократит валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тыс. тонн в год
УрБК, Магнитогорск, 22.04.2024. Новый комплекс коксовой батареи № 12 будет выпускать 2,5 млн т сухого кокса в год, а ...28.02.2024 Более 10 тыс. кубов кирпича уложили в рамках первого этапа реконструкции коксовой батареи № 2 на ЕВРАЗ ЗСМК
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2024. В течение пяти месяцев на ЕВРАЗ ЗСМК уложили более 10 тыс. кубов кирпича в рамках ...20.09.2023 ЕВРАЗ приступил к реконструкции коксовой батареи № 2 на Западно-Сибирском металлургическом комбинате
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2023. На Западно-Сибирском металлургическом комбинате (ЗСМК, входит в состав ЕВРАЗа) ...06.12.2022 На ММК пройдут занятия для специалистов коксохимического производства
УрБК, Магнитогорск, 06.12.2022. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) открывается первая часть мероприятия ...