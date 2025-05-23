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ЕВРАЗ НТМК стал победителем конкурса в сфере природоохранной деятельности и ресурсосбережения

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2025. Евразийский Нижнетагильский металлургический комбинат (ЕВРАЗ НТМК) стал победителем отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

ЕВРАЗ НТМК стал победителем конкурса в сфере природоохранной деятельности и ресурсосбережения

На торжественном вечере в честь празднования Дня металлурга и 85-летия комбината вице-президенту, руководителю дивизиона «Урал» Денису Новоженову награду передал председатель первичной профсоюзной организации Владимир Радаев.

«Эта награда — закономерный результат нашей последовательной работы в области экологии. Победа в конкурсе подтверждает, что выбранный ЕВРАЗом курс на внедрение передовых технологий и масштабные инвестиции в природоохранные проекты — абсолютно верен. Мы продолжим двигаться в этом направлении, чтобы снижать воздействие на окружающую среду и обеспечивать устойчивое развитие производства», — подчеркнул вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

ЕВРАЗ НТМК стал победителем конкурса в сфере природоохранной деятельности и ресурсосбережения

В 2024 году ЕВРАЗ НТМК начал техническое перевооружение коксовой батареи № 10. Инвестиции в реализацию проекта превысят 28 млрд рублей. Производительность обновленной батареи составит 970 тыс. т валового кокса в год. Применение современных технологических решений даст значительный экологический эффект: прогнозируемое сокращение выбросов в атмосферу — свыше 1 тыс. т в год. После технического перевооружения коксовая батарея № 10 будет соответствовать наилучшим доступным технологиям в области экологии. Получение первого кокса запланировано на конец III квартала 2027 года.

В рамках федерального проекта «Чистый воздух» на комбинате реализованы масштабные экологические инициативы, в их числе: запуск новой доменной печи, техническое перевооружение аспирационных установок, перевод коксохимического производства на закрытый цикл конечного охлаждения коксового газа с использованием теплообменников закрытого типа. Реализуются проекты модернизации оборудования по производству электродного пека, планируются к закрытию устаревшие пекококсовые батареи.

За последние 30 лет объем вредных выбросов на предприятии снизился более чем в четыре раза — с 288 тыс. т в год в 1988 году до 59,9 тыс. т в 2024 году, что является наименьшим показателем за всю историю комбината.

В конкурсе приняли участие 53 предприятия из 16 регионов России. Мероприятие проводит Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса России и Горно-металлургический профсоюз России.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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