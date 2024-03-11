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11.03.2024

Импульс для Качканара

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочей поездки в Качканар провел встречу с главой городского округа Андреем Ярославцевым. Глава региона определил круг основных задач по развитию муниципалитета в деловой и социальной сферах.

Импульс для Качканара

Так, одной из приоритетных задач на данной территории, по мнению Евгения Куйвашева, является расселение аварийного жилья.

«Необходимо реализовывать ряд серьезных проектов, в частности, снос аварийного жилья и строительство жилья для вновь прибывающих специалистов. Также среди первоочередных задач — дальнейшее развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, решение проблем в сфере ЖКХ. В сфере постоянного внимания должны находиться вопросы стимулирования деловой активности и инвестиционного развития, обеспечение роста доходов населения, благоустройства и создание условий для комфортной жизни», — сказал Евгений Куйвашев.

Импульс для Качканара

Губернатор добавил, что в настоящее время Качканар показывает высокий уровень стабильности в экономике и социальной сфере. За последние несколько лет при поддержке правительства региона и ЕВРАЗ Качканарского горно-обогатительного комбината (ЕВРАЗ КГОК) были открыты межмуниципальные Центры амбулаторной онкологической помощи и первичной диагностики сосудистой медицины, построены крупные спортивные объекты, проведена работа по формированию комфортной городской среды. Также Евгений Куйвашев высоко оценил работу Центра профессиональных компетенций на базе Качканарского горно-промышленного колледжа для развития кадрового потенциала муниципалитета.

Импульс для Качканара

Также в ходе рабочей поездки главе региона представили новый экологический проект, который находится в стадии реализации на ЕВРАЗ КГОК. Сейчас на предприятии идет строительство объектов нового отсека хвостохранилища, запуск которых повысит эффективность работы комбината и позволит улучшить экологическую ситуацию в городе.

«ЕВРАЗ — это один из крупнейших налогоплательщиков региона, и от того, как обстоят дела здесь, на Качканарском ГОКе, и в целом по группе ЕВРАЗ, зависит уровень развития всей промышленности, всей черной металлурги и в конечном итоге — машиностроения. Мы видим, какие проекты сегодня реализует ЕВРАЗ. Это и серьезнейший проект по развитию самого комбината, и новый проект по уменьшению потребления воды из открытых источников. Сейчас компания ЕВРАЗ обеспечена сырьем на столетие вперед, и мы всячески поддерживаем все инициативы, которые ЕВРАЗ предлагает», — сказал Евгений Куйвашев.

Импульс для Качканара

Так, проект строительства отсека хвостохранилища, предназначенного для хранения отходов от переработанной руды, позволит сократить объемы потребления воды и электроэнергии в процессе производства. Использование нового оборудования даст возможность перейти на современные технологии сгущения с минимальным использованием воды и снизить негативное воздействие от деятельности предприятия на окружающую среду. Проект предполагает реконструкцию существующего хвостохранилища, строительство двух сгустителей диаметром более 60 м, нового отсека для складирования объектов продуктов обогащения, а также защитного отсека, который обеспечит возврат использованной воды в систему оборотного водоснабжения комбината.

Импульс для Качканара

На данный момент на территории комбината уже готовы новая пульпо-насосная станция, подстанция мощностью 110 кВ, линейные объекты и необходимые технологические и производственные площадки. В ближайшее время вокруг хвостохранилища будет построена система дренажных скважин и канав, которые будут перехватывать промышленную воду и направлять ее на вторичное использование.

«Мы представляем проект строительства нового отсека и увеличения емкости имеющегося хвостохранилища. Это огромный проект стоимостью 35 млрд руб. Он обеспечит ЕВРАЗ КГОК площадями для размещения продуктов обогащения до 2038 года. Следующий этап — дальнейшее развитие хвостового хозяйства. Для этого проекта уже сегодня выбираются наилучшие технические и экологические решения. Новые проекты, в том числе Собственно-Качканарское месторождение, позволят комбинату стабильно работать в ближайшие 100 лет», — рассказал вице-президент ЕВРАЗ, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Новый комплекс разместится в 10 км от Качканара, в стороне от действующего хвостохранилища на землях, находящихся в собственности ЕВРАЗ КГОК. Там планируется создать 120 новых рабочих мест.

Импульс для Качканара

В ходе рабочей поездки глава Свердловской области также посетил Центр профессиональных компетенций на базе Качканарского горно-промышленного колледжа. Губернатору рассказали, что на данный момент в Центре действуют три мастерские по компетенциям «Сварочные технологии», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и «Обогащение полезных ископаемых». В 2024 году здесь планируется укомплектовать оборудованием и запустить еще две мастерские по компетенциям «Электромонтаж» и «Промышленная автоматика». Финансирование на эти цели поступит из областной казны.

Центр профессиональных компетенций создан в рамках соглашения, заключенного в 2019 году между правительством Свердловской области, ЕВРАЗом, администрацией Качканарского городского округа и самим колледжем.

«Я считаю очень перспективной работу Центра на базе Качканарского горно-промышленного колледжа. Безусловно, мы заинтересованы в расширении компетенций в данном образовательном учреждении. Нам необходимо готовить новые кадры», — сказал Евгений Куйвашев.

Импульс для Качканара

Отметим, что на базе Центра проходят профориентационные мероприятия для школьников, а также идут плановая подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников промышленных предприятий, в том числе ЕВРАЗ КГОК. Кроме того, на базе Центра регулярно проходят конкурсы профессионального мастерства.

При поддержке свердловских властей в Центре профессиональных компетенций уже выполнен капитальный ремонт здания, приобретены оборудование и мебель. Планируется, что в 2024 году средства из областного бюджета пойдут не только на оснащение двух новых мастерских, но и на приобретение учебных тренажеров, в частности промышленного электровоза и экскаватора.

Импульс для Качканара

В завершение рабочей поездки в Качканар Евгений Куйвашев принял участие в церемонии открытия нового Ледового дворца спорта, который был построен в рамках соглашения между правительством Свердловской области, администрацией Качканарского городского округа и ЕВРАЗом.

«Я рад принять участие в церемонии открытия очень важного спортивного объекта для города Качканара, для его молодых жителей, юных спортсменов — всех тех, кто выбирает спорт как норму жизни. Хочу отметить, что масштабное развитие ГКОКа должно сопровождаться в том числе и социальным развитием», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Импульс для Качканара

Новый спортивный объект позволит проводить тренировки и соревнования местного уровня по хоккею с шайбой и фигурному катанию. Также на ледовой площадке будет организовано массовое катание на коньках. Максимальная вместимость Дворца составляет около 400 человек, в том числе 250 зрителей, 100 спортсменов, судейский персонал и сотрудники учреждения. Строительство объекта заняло два года.

Импульс для Качканара

После церемонии на ледовой арене состоялся товарищеский матч по хоккею с шайбой между сборной правительства Свердловской области и командой «ЕВРАЗ Урал».

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области
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