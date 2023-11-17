Направления для городов

Фото с официального портала Екатеринбурга

В Екатеринбурге эксперты обсудили «Место и роль муниципалитетов в реализации стратегии страны» в рамках VII Общероссийского форума стратегического развития «Города России: новые рубежи».В главной стратегической сессии приняли участие помощник президента РФ Игорь Левитин, заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.Встречу открыл Игорь Левитин. В приветственном слове он подчеркнул, что, поскольку местное самоуправление является самым близким к россиянам органом власти, на его плечи ложится задача по решению насущных проблем населения. Именно муниципалитеты ежедневной работой должны повышать уровень жизни своих горожан, ведь от качества выполнения этой обязанности зависит желание граждан работать и воспитывать детей.Дмитрий Вахруков, в свою очередь, отметил, что инвестиции в муниципалитеты влияют на все сферы жизни в стране.«Муниципалитеты сегодня конкурируют за людей: создают наиболее комфортную среду, чтобы удерживать своих жителей и привлекать новых. Поэтому глобальной задачей является формирование условий, когда миграция из маленьких городов в большие, а потом в столицу, не становилась причиной дефицита кадров. В то же время важным остается привлечение инвестиций в города — для этого у них должны быть развитая инфраструктура и стабильный, предсказуемый социоэкономический рост», — сказал Дмитрий Вахруков.Так, Евгений Куйвашев рассказал, что в 2023 году на развитие уральских муниципалитетов направлено 158 млрд руб.«У нас практически по каждому муниципалитету принята программа развития, в которую заложены четкие показатели. Это и создание рабочих мест, и благоустройство, и жилищное строительство. И, безусловно, мы стимулируем развитие экономики городов. Ежегодно мы увеличиваем размер межбюджетных трансфертов из областного бюджета. В 2023 году на эти цели было выделено свыше 150 млрд руб. Совместно с муниципальными органами власти и бизнесом мы создаем благоприятные условия для роста инвестиционной и предпринимательской активности. До конца года будет утверждено еще 14 программ развития муниципалитетов с общим объемом инвестирования из всех источников 73 млрд руб.», — сказал Евгений Куйвашев.Алексей Орлов в своем выступлении добавил, что главной целью уральской столицы является развитие местной инфраструктуры и социальной сферы. Ключевым условием выполнения этих задач, по мнению градоначальника, остается экономический рост городов как «каркаса» страны. Алексей Орлов подчеркнул, что для этого муниципалитетам нужно улучшать инвестиционный климат, развивать туризм и промышленность.Также одной из тем дискуссии стало создание в муниципалитетах комфортной среды. При этом условия для жителей крупных городов и небольших населенных пунктов не должны кардинально отличаться. Достижение этой задачи во многом зависит от результативности работы местных властей.«Качество работы местной власти в каждом конкретном населенном пункте напрямую влияет на желание людей жить в нем, работать, воспитывать детей. При этом людей не волнуют административные границы поселений. Необходимо создать единую среду качества жизни, жилья, социальных объектов, благоустройства, транспортной и коммунальной инфраструктуры», — сказал Игорь Левитин.По его словам, особое значение с учетом новых геополитических условий приобрело развитие транспортной инфраструктуры. Это направление дало мощный импульс к развитию многих городов Урала, Сибири и Дальнего Востока.Инициативам в транспортно-логистической сфере был посвящен и блок в выступлении губернатора Евгения Куйвашева. По словам главы региона, на сегодняшний день в Свердловской области ведется развитие агломерационных проектов. В частности, в стадии глубокой проработки находится проект «наземного метро», призванного обеспечить развитие Екатеринбургской агломерации. Кроме того, одним из ключевых проектов региона является «Сухой порт», в рамках которого уже введен в эксплуатацию транспортно-логистический центр «Уральский», а впоследствии будет создан ТЛЦ «Екатеринбург». Реализация проекта «Сухой порт» в перспективе превратит Средний Урал в крупнейший логистический хаб России.По мнению участников форума, принципиально важной составляющей успешного развития муниципалитетов является и грамотная стратегия, а также наличие широкого спектра инструментов.«Мы большое внимание уделяем территориальному планированию и системно движемся к тому, чтобы оно превратилось в реальный инструмент в том числе и инвестиционного планирования. Наша задача упростить, ускорить, дать инструментарий муниципалитетам для достижения заявленных целей», — сказал заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.Напомним, что Общероссийский форум стратегического развития «Города России» проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2016 года и является единственным в РФ регулярным мероприятием, посвященным вопросам развития городов. В этом году он впервые проходит под патронажем министерства экономического развития России.Программа форума включает ключевые тематические блоки, посвященные развитию агломераций и межмуниципальному сотрудничеству, инфраструктуре и девелопменту, лучшим муниципальным практикам, малым и моногородам, наукоградам. Планируется, что участниками форума станут свыше 5 тыс. человек.